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Najmanje četiri osobe su poginule u Francuskoj, a još jedna je povređena nakon poplava koje je izazvala oluja Adam.

Oluja je u utorak izazvala poplave širom južne Francuske, potopivši ulice i paralisavši saobraćaj.

Među stradalima su dve žene, starosti 86 i 26 godina, koje su se utopile u podrumu u departmanu Buš di Ron.

Nevreme je pogodilo i Korziku. Lokalni mediji javljaju da je bujica u utorak odnela terensko vozilo - jedan od putnika se spasao kroz prozor, dok je drugi muškarac pronađen mrtav. Vlasti još uvek nisu objavile detalje o četvrtoj žrtvi.

1/5 Vidi galeriju Poplave u Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

U mestima Mirije i Sen-Marten-de-Kro, između Monpeljea i Marselja, desetine stanovnika smeštene su u prihvatne centre za vanredne situacije nakon poplavnog talasa. Zvaničnici navode da je na tom području jedna osoba povređena.

Paralisan saobraćaj

Putevi i železničke linije u toj oblasti takođe su u prekidu, naveo je ministar saobraćaja Filip Tabaro u objavi na platformi X.

"Voda je dostigla nezapamćene nivoe", izjavio je u sredu Žak Vitkovski, prefekt departmana Buš di Ron.

Vitkovski je izrazio saosećanje sa svima koji su se našli u nevolji, dodavši: "Mobilisani smo na izuzetno visokom nivou kako bismo rešili brojne probleme".

U Francuskoj se prognozira nastavak nepovoljnih vremenskih prilika, pri čemu se očekuje da oluja Osten - novoformirani meteorološki sistem koji stiže sa Atlantika - zahvati severozapad zemlje.

Francuska meteorološka služba Meteo-Frans izdala je narandžasto upozorenje na olujni vetar za pet zapadnih departmana od četvrtka uveče do petka. Upozorenje obuhvata departmane Kot-d'Armor, Finister, Morbijan, Il i Vilen i Manš.

Oluja prethodno poharala Španiju

Oluja Adam je prethodno izazvala razorne poplave na istoku Španije, gde su stradale najmanje tri osobe. Nekoliko gradova duž mediteranske obale ostalo je odsečeno vodom, dok su spasilački helikopteri evakuisali ljude zarobljene na krovovima.

Pripadnici Vojne jedinice za vanredne situacije pronašli su u ponedeljak telo jedne žene u gradu Oliva u Valensiji tokom spasilačkih akcija. Tokom vikenda je potvrđena smrt još dve žene: telo jedne isplivalo je na plažu u Saguntu, u istočnom delu Valensije, dok je drugu bujica odnela u mestu Kabrera de Mar kod Barselone.

1/11 Vidi galeriju Poplave u Španiji Foto: MORELL/EFE

Španski premijer Pedro Sančez obećao je tokom posete Valensiji u utorak da će vlada staviti na raspolaganje sva neophodna sredstva za obnovu pogođenih područja.