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Turski meteorolog Orhan Šen izjavio je danas da će u Istanbulu narednih dana padati jake kiše i da je neophodan oprez zbog mogućih novih poplava i izlivanja reka.

On je kazao da će nevreme prvo zahvatiti Trakiju i da će u petak uveče stići do Istanbula, preneo je portal Hurijet.

"Sledeće nedelje situacija se dodatno komplikuje. Kišni sistem koji dolazi preko Mediterana je opasan. Može izazvati poplave i izlivanja vode. Antalija, Fetije, Finike, Marmaris i Bodrum su mesta gde može doći do poplava", rekao je Šen.

Prema prognozama Generalne direkcije za meteorologiju, nova vazdušna masa za koju se očekuje da će u zemlju ući preko Balkana osetiće se od petka širom regiona, a posebno u Istanbulu.

"Predviđa se da će severni i istočni delovi zemlje mestimično biti pretežno oblačni, zapadni deo Marmare, istočno Crnomorje i istočni delovi istočne Anadolije imati pljuskove i grmljavinu, dok će u ostalim delovima vreme biti promenljivo do pretežno vedro", piše u saopštenju.

Šest osoba je stradalo u Istanbulu usled poplava koje su pogodile taj grad 14. oktobra.