DVOSTRUKI METEOROLOŠKI UDAR! Razorne oluje pogodiće ovu državu za manje od 48 sati! Aktivirani alarmi, očekuje se haos
- Oluja Osten stiže sutra u Veliku Britaniju, a manje od 48 sati kasnije očekuje se i Boelo, saopštio je Met Office.
- Jugozapadna Engleska biće najviše pogođena Ostenom, uz narandžasto upozorenje za Kornvol, ostrva Sili i zapadni Devon.
- Boelo će doneti jake vetrove i obilnu kišu severu zemlje, uz žuta upozorenja za Škotsku i krajnji sever Engleske.
Oluja Osten pogodiće sutra Veliku Britaniju, a manje od 48 sati kasnije zemlju će zahvatiti i druga oluja Boelo, saopštila je britanska meteorološka služba Met Office.
Jugozapadna Engleska biti najviše pogođena olujom Osten i njenim severozapadnim vetrovima, prenosi Skaj njuz.
Met Ofis je zbog toga izdao narandžasto upozorenje na snažan vetar za Kornvol, ostrva Sili i delove zapadnog Devona, koje stupa na snagu u 1 čas posle ponoći.
Boelo će pogoditi severne delove zemlje
Oluja Boelo najviše će pogoditi severne delove zemlje, a najjači vetrovi očekuju se u Severnoj Irskoj, Škotskoj i severnoj Engleskoj.
Boelo će u subotu popodne stići do Severne Irske i zapadne Škotske, pošto će dodatno ojačati pod uticajem snažne mlazne struje dok bude prelazila Atlantik.
Meteorolozi upozoravaju na snažne vetrove u severnim delovima Velike Britanije u subotu uveče i tokom nedelje.
Met Ofis je izdao žuto upozorenje zbog vetra za celu Škotsku, uključujući Zapadna ostrva i Orkni, kao i krajnji sever Engleske, koje će biti na snazi od subote u 18 časova do nedelje u 21 čas.
Cela Velika Britanija u subotu može da očekuje obilnu kišu, dok se oluja bude približavala sa zapada, a vetar tokom dana bude jačao.
(Kurir.rs/Tanjug)