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Oluja Osten pogodiće sutra Veliku Britaniju, a manje od 48 sati kasnije zemlju će zahvatiti i druga oluja Boelo, saopštila je britanska meteorološka služba Met Office.

Jugozapadna Engleska biti najviše pogođena olujom Osten i njenim severozapadnim vetrovima, prenosi Skaj njuz.

Met Ofis je zbog toga izdao narandžasto upozorenje na snažan vetar za Kornvol, ostrva Sili i delove zapadnog Devona, koje stupa na snagu u 1 čas posle ponoći.

Boelo će pogoditi severne delove zemlje

Oluja Boelo najviše će pogoditi severne delove zemlje, a najjači vetrovi očekuju se u Severnoj Irskoj, Škotskoj i severnoj Engleskoj.

Boelo će u subotu popodne stići do Severne Irske i zapadne Škotske, pošto će dodatno ojačati pod uticajem snažne mlazne struje dok bude prelazila Atlantik.

Meteorolozi upozoravaju na snažne vetrove u severnim delovima Velike Britanije u subotu uveče i tokom nedelje.

Met Ofis je izdao žuto upozorenje zbog vetra za celu Škotsku, uključujući Zapadna ostrva i Orkni, kao i krajnji sever Engleske, koje će biti na snazi od subote u 18 časova do nedelje u 21 čas.

Cela Velika Britanija u subotu može da očekuje obilnu kišu, dok se oluja bude približavala sa zapada, a vetar tokom dana bude jačao.