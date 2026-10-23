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Severna Koreja planira da do kraja oktobra ponovo aktivira propagandne zvučnike duž cele granice sa Južnom Korejom, čime bi se dodatno pojačale tenzije između dve zemlje.

To je najavila Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, nakon obilaska pograničnog područja sa visokim vojnim zvaničnicima.

1/4 Vidi galeriju Granica Severne i Južne Koreje Foto: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia, STR / AFP / Profimedia

- Naše taktičke jedinice zauzimaju nove položaje, a tokom oktobra zvučnici za psihološki rat protiv Republike Koreje biće aktivni duž cele granice - navela je Kim Jo Džong u saopštenju koje je prenela severnokorejska državna novinska agencija KCNA.

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Ona je ovu odluku opisala kao "najpravedniju meru" i odgovarajući odgovor na postupke Južne Koreje. Kim je takođe optužila južnokorejsku vojsku da je u više navrata emitovala upozorenja preko zvučnika i ispaljivala hice upozorenja u blizini granice.

Upozorila je da će severnokorejske granične snage oštro reagovati ukoliko takva dejstva ugroze bezbednost severnokorejske teritorije ili vojnika.

Napetosti su dodatno porasle nakon eksplozija mina u demilitarizovanoj zoni u septembru, u kojima su povređena tri južnokorejska vojnika. Seul je optužio Pjongjang da je postavio mine, što Severna Koreja negira.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Severna Koreja od aprila 2024. pojačava utvrđivanje granice, postavljajući mine, bodljikavu žicu i protivtenkovske prepreke.

Južnokorejske vlasti tvrde da su severnokorejski vojnici ove godine oko 50 puta prelazili vojnu demarkacionu liniju tokom radova na utvrđivanju granice, zbog čega je južnokorejska vojska izdavala upozorenja i ispaljivala hice upozorenja.

Pjongjang odbacuje te tvrdnje i optužuje Seul za provokacije.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress



Južna Koreja najavljuje odgovor



Južna Koreja je saopštila da će preduzeti odgovarajuće mere ukoliko Severna Koreja ponovo pokrene propagandna emitovanja. Ministarstvo odbrane u Seulu zasad nije preciziralo kakav bi odgovor mogao da usledi.

Južnokorejska vlada je u junu 2025. obustavila sopstvena emitovanja preko zvučnika, u pokušaju da smanji tenzije i obnovi dijalog sa Pjongjangom. Severna Koreja je ubrzo potom takođe zaustavila svoja emitovanja.

Propagandni zvučnici korišćeni su tokom višedecenijskog sukoba između dve Koreje. Južna Koreja je preko njih emitovala vesti, kritike severnokorejskog režima i K-pop muziku, dok je Severna Koreja puštala propagandne poruke i uznemirujuće zvuke.