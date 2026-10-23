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Krista Pajk (50), osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tenesi, oporavlja se nakon što je preživela neuspešno pogubljenje smrtonosnom injekcijom 30. septembra 2026. godine.

Njeno stanje se značajno poboljšalo, pa sada može da izgovara i sastavlja cele rečenice i da se kreće samostalnije, objavio je britanski "San".

Pajk je prvobitno bila u kritičnom stanju nakon pokušaja pogubljenja i lekari su se borili da joj spasu život. Posle davanja dve doze pentobarbitala, postupak je prekinut, a ona je prebačena u bolnicu.

Njeni advokati navode da joj se govor znatno popravio i da sada može jasnije da komunicira. Ipak, lekari nastavljaju da prate njene kognitivne i psihološke funkcije zbog mogućih dugoročnih posledica. Prema rečima jednog od advokata, možda će biti potrebno još mesec dana ili više da bi se utvrdio puni obim trajnih oštećenja.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Pajk je nakon pokušaja pogubljenja bila bez svesti, a njenim advokatima je, kako se navodi, rečeno da je doživela moždanu smrt i da je trebalo da bude isključena sa aparata za održavanje života.

Međutim, 6. oktobra se probudila i počela da govori, na iznenađenje medicinskog osoblja i njenog pravnog tima. Njen advokat Rendi Spajvi opisao je taj trenutak kao šokantan za sve.

- Na šok svih, uključujući i mene, njen tim i medicinsko osoblje, Krista se probudila i počela da govori - rekao je on.

Prema navodima, njene prve reči bile su: "Gde sam i ko ste vi?" Nakon toga je pitala za porodicu Kolin Slemer, devetnaestogodišnje školske drugarice zbog čijeg je ubistva 1995. godine osuđena na smrt.

Oporavak su joj zakomplikovali ozbiljni zdravstveni problemi, uključujući upalu pluća, krvni ugrušak u ruci i poteškoće sa ishranom. Ruke su joj takođe bile izrazito otečene. Iz bolnice je otpuštena 10. oktobra i vraćena u zatvor, gde je provela više od tri decenije.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Njen slučaj otvorio je ozbiljna pitanja o procedurama pogubljenja u Tenesiju, ali i o reakciji nadležnih tokom hitne medicinske situacije.

Prema snimcima poziva hitnim službama, zatvorskim službenicima bio je potreban 31 minut da potvrde da je zahtev za hitnu medicinsku pomoć stvaran. Navodno je došlo do zabune između zatvorskog osoblja i ekipa hitne pomoći, što je odložilo njihovu reakciju dok se njeno stanje pogoršavalo.

Pajk je trebalo da postane prva žena pogubljena u Tenesiju u poslednjih 200 godina, ali je umesto toga postala prva zatvorenica koja je preživela smrtonosnu injekciju.

Na smrtnu kaznu osuđena je zbog mučenja i ubistva Slemer, svoje školske drugarice, u januaru 1995. godine. Prema navodima iz slučaja, zločin je počinjen iz ljubomore.