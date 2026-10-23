Slušaj vest

Najmanje 16 osoba je poginulo, a 54 ih je povređeno u zemljotresu jačine 7 stepeni po Rihteru koji je sinoć pogodio jugozapadni kineski region Tibet, preneli su su kineski državni mediji. To je najjači zemljotres koji je pogodio Kinuod januara 2024. godine.

Epicentar zemljotresa se nalazio u slabo naseljenom području na velikoj nadmorskoj visini, u okrugu Nagču na severu Tibeta, na dubini od 10 kilometara, prema podacima Kineskog centra za seizmološke mreže.

Epicentar se nalazio oko 400 kilometara od Lase, glavnog grada Tibeta. Vlasti su proglasile vanrednu situaciju i rasporedile spasilačke timove u tu oblast. Kina je aktivirala nivo 3 odgovora na geološke katastrofe, prenosi "Čajna dejli".

Više od 1.600 ljudi iz lokalnog okruga raspoređeno je u spasilačkim naporima, navodi "Gardijan". Više od 300 kuća se srušilo, a veći deo pogođene oblasti je ostao bez struje.