BOLSONARO I LULA DA SILVA GOTOVO IZJEDNAČENI: Objavljeni rezultati anketa tri dana pre drugog kruga izbora
Kandidat za predsednika Brazila Flavio Bolsonaro ima podršku 47 odsto birača, dok aktuelnog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu podržava 46 odsto njih, pokazala je anketa agencije Datafolha objavljena tri dana pre drugog kruga izbora.
Prema važećim glasovima, koji isključuju prazne, nevažeće i neodlučne glasove, oba kandidata imaju po 50 odsto podrške, preneo je danas portal "Globo".
Prema anketi, 46 odsto birača odbacuje Bolsonara kao opciju za glasanje, dok 45 odsto odbacuje Lulu.
Odbacivanje oba kandidata navelo je kao opciju tri odsto ispitanika, dok šest odsto ne odbacuje nijednog.
U prethodnoj anketi, Bolsonara je odbacivalo 44 odsto birača, a Lulu 46 odsto.
Datafolha je intervjuisala 2.154 osobe starosti 16 ili više godina od 20. do 22. oktobra.
Margina greške je dva procentna poena, uz nivo pouzdanosti od 95 odsto.
U prvom krugu predsedničkih izbora, održanom 4. oktobra, Bolsonaro je osvojio 47,03 odsto, a Lula 45,16 odsto glasova birača.
Pošto nijedan kandidat nije osvojio više od 50 odsto glasova, njih dvojica će se u nedelju, 25. oktobra, suočiti u drugom krugu.
(Kurir.rs/Tanjug)