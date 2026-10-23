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Ruski dron tipa "šahid" pogodio je kuću u četvrtak, 22. oktobra, izjavio je Vitalij Bunečko, načelnik Žitomirske regionalne vojne administracije. Dvoje povređenih prevezeno je u regionalnu bolnicu.

Spasilačke ekipe Državne službe za vanredne situacije, medicinski timovi i predstavnici Crvenog krsta nalazili su se na mestu napada, a strahuje se da bi broj povređenih mogao da poraste dok se prikupljaju dodatne informacije.

- Rusija nastavlja svoj namerni teror nad mirnom Žitomirskom oblasti - poručio je Bunečko.

Ruske snage su i prethodnog dana izvele nekoliko napada dronovima na ovu oblast, gađajući civilne objekte, uključujući privatne kuće, kao i ključnu energetsku infrastrukturu. Prema rečima Bunečka, oštećeno je osam kuća, ali u napadima nije bilo žrtava.

U oblastima bližim frontu, lokalne vlasti pozivaju civile, naročito porodice sa decom, da se što pre evakuišu.

U četvrtak je zona obavezne evakuacije porodica sa decom proširena na čitavu zajednicu Slovjansk u Donjeckoj oblasti. Odluka je doneta nakon što je u ruskim napadima u sredu poginulo osam civila, dok su dva dečaka, uzrasta sedam i 12 godina, povređena.

- Ovo je ispravna i važna odluka - izjavio je Vadim Ljah, načelnik gradske vojne administracije Slovjanska.

Vadim Filaškin, guverner Donjecke oblasti, takođe je pozvao roditelje da sa decom potraže bezbednije mesto u Ukrajini, poručivši da "nijedan dom i nijedna okolnost nisu vredni dečjeg života".

Ruske snage granatirale su naselja širom Donjecke oblasti 42 puta tokom prethodnog dana. Zbog napada, vlasti su evakuisale ukupno 215 ljudi, među kojima je 68 dece.

Istovremeno, ruski FPV dron pogodio je oklopno vozilo za evakuaciju humanitarne misije "Proliska" u blizini Kramatorska, takođe u Donjeckoj oblasti.

U ponedeljak, 19. oktobra, ruski dron pogodio je park pun ljudi u mestu Nova Vodolaha u Harkovskoj oblasti. Poginulo je šest osoba, uključujući dvoje dece.

Najmlađa žrtva bila je devojčica stara nešto više od godinu dana, koja je stradala dok je sedela u kolicima. Njena majka Ina kasnije je preminula u bolnici.