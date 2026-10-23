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Rusija je predala Ukrajini tela 252 poginuluh vojnika, dok je Ukrajina Rusiji vratila tela 25 poginulih, saopštile su danas ukrajinska i ruska strana, navodeći da je razmena obavljena na teritoriji Belorusije, na graničnom prelazu Nova Huta.

Ukrajinski Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima saopštio je da je Rusija predala tela 252 poginula, za koja je ruska strana navela da su tela poginulih ukrajinskih vojnika, prenosi Ukrinform.

Tela će biti prebačena u specijalizovane državne ustanove, gde će nadležni organi sprovesti identifikaciju.

RIA Novosti su objavile, pozivajući se na podatke ruskih vlasti, da je u okviru razmene Rusija predala Ukrajini 252 tela, dok je Ukrajina Rusiji predala 25 tela.

Ukrajinski Koordinacioni štab naveo je da su u vraćanju tela učestvovali predstavnici više državnih institucija i bezbednosnih struktura, uključujući Oružane snage Ukrajine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba bezbednosti Ukrajine i kancelarija ukrajinskog ombudsmana, uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Prema navodima Belte, razmena je obavljena na kontrolnom punktu Nova Huta, na belorusko-ukrajinskoj granici, a na teritoriji Belorusije do sada je sprovedeno više od 70 humanitarnih misija.