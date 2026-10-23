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Ukrajinski operateri dronova iz brigade "Hizak" pogodili su ruski višecevni raketni sistem BM-21 "Grad", koji su ruske snage sakrile, saopštila je ukrajinska Zajednička operativna komanda.

Prema navodima komande, ruski raketni sistem otkriven je uprkos pokušajima da se sakrije od ukrajinskog izviđanja. Na snimku koji je objavila ukrajinska strana vidi se napad na položaj na kojem je sistem bio skriven.

Ukrajinski operateri dronova identifikovali su i napali druge ruske ciljeve, uključujući kamuflirana vozila, skladišta i komunikacione antene.

Na snimku se vidi nekoliko ruskih kombija UAZ-452, poznatih pod nadimkom "Buhanka", koji su bili smešteni unutar zaklona u pokušaju da budu zaštićeni od ukrajinskih udara.

Međutim, skrivanje nije sprečilo ukrajinske operatere da pronađu vozila i napadnu njihove položaje, navela je Zajednička operativna komanda.

Komanda je istakla da ukrajinske posade dronova nastavljaju izviđačke i operacije udara kako bi otkrile vojnu opremu i infrastrukturu koju ruske snage pokušavaju da sakriju.

Uništavanje vozila, skladišta, komunikacione opreme i artiljerijskih sistema smanjuje operativne sposobnosti ruske vojske i ometa aktivnosti njenih jedinica, navodi se u saopštenju.

Napadi dronovima deo su širih ukrajinskih napora da se poremete ruske ofanzivne operacije i oslabe snage koje ih podržavaju.