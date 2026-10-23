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Planirani budžet za 23 austrijska univerziteta ostaje na 16 milijardi evra za period od 2028. do 2030. godine, iako bi za pokrivanje većih troškova bilo potrebno najmanje 18 milijardi, navodi Austrijska studentska unija.

Zbog toga su se desetine hiljada studenata, predavača i zaposlenih okupile u Beču, a rektori su najavili smanjenje broja zaposlenih i ukidanje deset odsto radnih mesta.

Prema navodima organizatora, na protestu se okupilo 50.000 ljudi. Pod sloganom "Crveni alarm - #SpasiteUniverzitete!", demonstranti su prošli kroz centar Beča, izazvavši ozbiljne poremećaje u večernjem saobraćaju, preneo je list Krone.

Većina učesnika bila je iz Beča, dok su neki stigli autobusima iz drugih delova zemlje. Na transparentima su bile poruke poput: "Biro za zapošljavanje, evo nas!" i "Da li ste vi potpuno izgubili razum?"

Desetine hiljada demonstranata mirno su stigle do mesta završnog skupa kod Univerziteta u Beču. Na marginama događaja dogodio se manji incident tokom govora predsednice Konferencije austrijskih univerziteta Brigite Hiter, nakon čega su demonstracije završene.

Učesnici protesta poručili su da budžet koji ostaje na istom nivou, uz rast cena i operativnih troškova, zapravo znači manje novca za univerzitete. "S obzirom na rast cena i operativnih troškova, budžet koji ostaje na istom nivou zapravo predstavlja ogromno smanjenje sredstava", naveli su u govoru održanom na Tehničkom univerzitetu u Beču.

Predstavnici univerziteta strahuju da bi posledice mogle da budu manji broj predmeta, slabija podrška studentima i manje zaposlenih.

Savezna vlada ima rok do 31. oktobra da izmeni budžet, ali unutar vlade smatraju da je iznos konačan, posle dogovora koji je prošle subote postiglo najviše rukovodstvo. Prema podacima Ministarstva nauke, tehnički unos podataka u sistem već je u toku.

Odgovarajući na optužbe, Ministarstvo nauke saopštilo je da univerziteti mogu samostalno da odlučuju koja će radna mesta popuniti, a koja možda više nisu aktuelna.