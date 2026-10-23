RUSKI MINISTAR ODBRANE TVRDI: "NATO, EU i Kijev namerno biraju put eskalacije"
Ministar odbrane Ruske Federacije, Andrej Belousov upozorava na rastuće tenzije i kako tvrdi, sve agresivnije aktivnosti Zapada prema Rusijii Belorusiji.
- Zapadne aktivnosti prema Rusiji i Belorusiji postaju sve agresivnije, a NATO, Evropska unija i kijevski režim namerno biraju put eskalacije - izjavio je ruski ministar odbrane, Andrej Belousov.
On je to rekao na zajedničkom sastanku kolegijuma ministarstava odbrane Rusije i Belorusije.
- Vojno-politička situacija oko naših zemalja i dalje je složena. Svedoci smo naglog rasta tenzija i agresivnih aktivnosti Zapada prema Rusiji i Belorusiji. NATO, EU i kijevski režim namerno idu putem eskalacije - istakao je Belousov.
Posebno opasnom ocenio je ubrzanu militarizaciju Evrope, koja, prema njegovim rečima, svoju industriju preusmerava na ratnu proizvodnju i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga.
- Ubrzana militarizacija Evrope, koja njenu industriju stavlja na ratne osnove i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga, predstavlja posebnu opasnost - naglasio je ruski ministar odbrane.
(Kurir.rs/TASS)