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Ministar odbrane Ruske Federacije, Andrej Belousov upozorava na rastuće tenzije i kako tvrdi, sve agresivnije aktivnosti Zapada prema Rusijii Belorusiji.

- Zapadne aktivnosti prema Rusiji i Belorusiji postaju sve agresivnije, a NATO, Evropska unija i kijevski režim namerno biraju put eskalacije - izjavio je ruski ministar odbrane, Andrej Belousov.

1/9 Vidi galeriju Ministar odbrane Ruske Federacije, Andrej Belousov Foto: EPA/LILLIAN SUWANRUMPHA, AP/Russian Defense Press Service, Shutterstock, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia, EPA Mikhail Metzel Sputnik Kreml

On je to rekao na zajedničkom sastanku kolegijuma ministarstava odbrane Rusije i Belorusije.

- Vojno-politička situacija oko naših zemalja i dalje je složena. Svedoci smo naglog rasta tenzija i agresivnih aktivnosti Zapada prema Rusiji i Belorusiji. NATO, EU i kijevski režim namerno idu putem eskalacije - istakao je Belousov.

Posebno opasnom ocenio je ubrzanu militarizaciju Evrope, koja, prema njegovim rečima, svoju industriju preusmerava na ratnu proizvodnju i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga.

- Ubrzana militarizacija Evrope, koja njenu industriju stavlja na ratne osnove i priprema infrastrukturu za brzo raspoređivanje oružanih snaga, predstavlja posebnu opasnost - naglasio je ruski ministar odbrane.