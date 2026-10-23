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Hiljade Venecuelanacaizašle su danas na ulice u okviru prvog opozicionog protesta na nacionalnom nivou u poslednje skoro dve godine, zahtevajući slobodne izbore i druge političke promene.

Vladajuća Socijalistička partija pozvala je svoje pristalice da krenu u šetnju od trga Plaza Venecuela u Karakasu, istog mesta na kojem je opozicija planirala okupljanje dva sata kasnije, ka lokaciji u blizini predsedničke palate, povodom obeležavanja meseca borbe protiv raka dojke, preneo je Rojters.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo, poznat po bliskim vezama sa bezbednosnim službama, prikazan je na državnoj televiziji kako učestvuje u šetnji, dok su pristalice opozicije svoj protest premestile na obližnju lokaciju.

Sjedinjene Američke Države blisko sarađuju sa prelaznom vladom na čijem je čelu vršilac dužnosti predsednika Delsi Rodrigez, otkako su američke snage u januaru zarobile predsednika Nikolasa Madura, podseća agencija.

I američki predsednik Donald Tramp i Rodrigezova, Madurova bivša zamenica, izjavili su da će izbori biti održani, ali nisu odredili datum ni za parlamentarne izbore, niti za izbor predsednika države.

Liderka opozicije i dobitnica Nobelove nagrade za mir, Marija Korina Mačado, koja se već skoro godinu dana nalazi van zemlje, nakon što je prethodno živela u ilegali usled spornih izbora 2024. godine, izjavila je da izbori moraju biti održani do jula 2027. godine.

Foto: Adan González/EFE

Njen pokret “Vente Venecuela” organizovao je protest koji je održan u glavnom gradu Karakasu, kao i u drugim gradovima, uključujući Valensiju, Marakaj, San Kristobal i Marakaibo.

Venecuelanski socijalistički pokret, koji je na vlasti od 1999. godine, u prošlosti je angažovao bezbednosne snage protiv demonstranata koji su protestovali zbog političke represije, vrtoglave inflacije, loših javnih usluga i drugih problema u ekonomski razorenoj zemlji.

Mačado već godinama traži podršku SAD, svrstavajući se uz “jastrebove” u Trampovom timu, koji su tvrdili da Maduro putem veza sa narko-kartelima predstavlja direktnu pretnju po nacionalnu bezbednost SAD.

Maduro i njegova supruga, Silija Flores, u SAD se suočavaju sa optužbama za trgovinu drogom i mučenje.

Tramp je u više navrata hvalio način na koji Rodrigezova vodi zemlju i njenu spremnost da prihvati američke investitore, navodeći prošlog meseca da je prerano razmatrati izbore.

Želja Mačadove da se vrati kući, naročito nakon razornih zemljotresa u junu, izazvala je nesuglasice u Vašingtonu, pri čemu su američki zvaničnici tražili od nje da odloži put, preneo je Rojters.

Demonstranti su takođe zahtevali oslobađanje zatvorenika za koje tvrde da su pritvoreni iz političkih razloga.