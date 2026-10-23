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Prirodne katastrofe u Kini tokom prvih devet meseci ove godine prouzrokovale su direktne ekonomske gubitke od 199,36 milijardi juana (približno 25,7 milijardi evra), saopštilo je Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama.

Kao uzroke, Ministarstvo navodi tajfune, poplave, obilne padavine i geološke nepogode, prenosi Rojters.

Ministarstvo je takođe saopštilo da je 562 ljudi poginulo ili nestalo u katastrofi koja je u avgustu pogodila područje Nepala i Tibeta. Ova brojka ostaje nepromenjena u odnosu na prethodni zvanični izveštaj.

(Kurir.rs/Index)

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