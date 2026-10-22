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U jakom zemljotresu magnitude 7,0 koji je danas pogodio kinesku planinsku oblast Tibet u gradu Nagčuu je poginulo 16, a povređeno najmanje 32 ljudi, javili su mediji.

Do potresa je došlo u 22.33 po lokalnom vremenu, a epicentar je lociran 191 kilometar severoistočno od grada Nagčua, retko naseljenog područja na velikoj nadmorskoj visini i oko 300 kilometara od glavnog grada Tibeta Lase.

Potres na oko 18 kilometara dubine, bio je najjači u regionu Tibetanske visoravni u poslednjih pet godina, saopštio je kineski javni servis CCTV.

Zasad je utvrđeno da se u gradu urušilo 339 kuća, a akcije spasavanja i potrage su u toku, saopštila je lokalna kancelarija za medije.

Među povređenima je 11 ljudi u teškom stanju, navodi ta kancelarija.

Spasilačke ekipe postavljaju šatore za smeštaj stanovnika srušenih kuća.

Kurir.rs/Beta/AP

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