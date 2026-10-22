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UDAR NA GAZU: Najmanje četvoro Palestinaca poginulo u izraelskim napadima
- Napadi su prijavljeni u gradu Gazi, Kan Junisu, kod Nuseirata i u blizini Džabalije, dok izraelska vojska tvrdi da je gađala pripadnike Hamasa.
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Najmanje četvoro Palestinaca poginulo je danas u izraelskim napadima na Pojas Gaze, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici.
Oni su naveli da su se napadi dogodili u gradu Gazi, Kan Junisu na jugu enklave, u blizini izbegličkog kampa Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, kao i u blizini izbegličkog kampa Džabalija na severu enklave, preneo je Rojters.
Izraelska vojska saopštila je da je napala pripadnike palestinske militantne grupe Hamas u Kan Junisu, Nuseiratu i gradu Gazi, ali da nema saznanja o incidentu u Džabaliji.
Prema podacima zdravstvenih zvaničnika u Gazi, od stupanja primirja na snagu prošlog oktobra, poginulo je najmanje 1.500 Palestinaca, dok Izrael navodi da su poginula četiri izraelska vojnika.
Kurir.rs/Tanjug
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