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Američki predsednik Donald Tramp pozvao je Ilona Maska i zatražio od njega da ukine ograničenja na upotrebu sistema “Starlink” u Ukrajini, objavio je danas Volstrit džornal, pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima američkih i ukrajinskih zvaničnika koje citira ovaj list, sistem “Starlink” je danas, nedugo nakon razgovora Trampa i Maska, počeo da funkcioniše normalnije.

Pojedini ukrajinski zvaničnici rekli su za ovaj list da sistem nije u potpunosti vraćen u prvobitno stanje, ali da radi većim brzinama nego što je to bio slučaj dok su ograničenja bila na snazi.

Kako navodi “Volstrit džurnal”, pozivajući se na zvaničnike, Tramp je rekao Masku da je nezadovoljan time što je brzina sistema ostala ograničena na oko 160 kilometara na sat.

Foto: Shutterstock, AP Stefan Jeremiah, AP Julia Demaree Nikhinson

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da brzina “Starlinka” u Ukrajini nije vraćena na pređašnji nivo, dodajući da se nada razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom u narednim danima.

Rubio je u sredu izjavio da odluke o pristupu Ukrajine “Starlinku” zavise od matične kompanije “SpejsEks” i njenog izvršnog direktora Maska, a ne od Bele kuće.

Ukrajina koristi “Starlink” za komunikaciju na bojnom polju i upravljanje dronovima.

Ograničavanje ove satelitske usluge otežalo je izvođenje napada i misija protivvazdušne odbrane pomoću dronova usmerenih protiv Rusije.