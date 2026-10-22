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Španska policija saopštila je danas da je pronašla je 74 ilegalna migranta u četvrti Prinsipe u Seuti, među kojima je bilo 10 maloletnika bez pratnje, a jednog muškarca uhapsila zbog sumnje na radno eksploatisanje, fizičke napade i omogućavanje ilegalnih migracija.

Ovi ilegalni migranti boravili su u pretrpanim i neadekvatnim uslovima, navodi se u saopštenju.

Tokom ove operacije uhapšen je jedan lokalni stanovnik, za koga se sumnja da je vođa kriminalne organizacije umešane u organizovanje ilegalnih migracija i druge kriminalne aktivnosti.

Policijska istraga je otkrila indicije da su neki od maloletnika koji su boravili u tom objektu možda bili žrtve fizičkih napada, uključujući povrede od ujeda pasa.

Istražitelji takođe utvrđuju da li su i maloletnici i odrasli bili izloženi radnom eksploatisanju i prisiljavani na obavljanje različitih poslova.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Operacija je zahtevala angažovanje velikog broja policajaca zbog složenosti područja u kojem se objekat nalazio, kao i zbog potencijalne opasnosti koju predstavlja organizacija koja je predmet istrage. Prema navodima Nacionalne policije, pojedini članovi te grupe imaju obimne kriminalne dosijee.

Unutar objekta, policijski službenici su zatekli 54 muškarca, deset žena i deset stranih maloletnika bez pratnje.

Španska policija pojačala je aktivnosti nakon uklanjanja migrantskih kampova u enklavi Seuti na plažama Benitez i El Trampolin.

Veruje se da je uklanjanje ovih kampova navelo deo migranata koji su tu boravili da se premeste u druge delove grada, uključujući četvrt El Prinsipe.

Policijska operacija je takođe usmerena na logističku infrastrukturu organizacije koja je pod istragom, a u kojoj je, navodno, boravio veliki broj ljudi dok su pripremani da budu ilegalno prebačeni u kontinentalni deo Španije.

Istraga je sprovedena u koordinaciji sa različitim policijskim jedinicama duž andaluzijske obale i centralnim službama, uz saradnju sa javnim tužilaštvom zaduženim za suzbijanje krijumčarenja migranata.