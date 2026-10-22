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Policijska prefektura Pariza saopštila je da produžava važenje noćnog policijskog časa koji je u delovima glavnog grada Francuske uveden u ponedeljak zbog nasilja i pljačke tokom demonstracija prethodnog vikenda.

Policijski čas od 23.00 do 06.00 sati ostaje na snazi do ponedeljka ujutro radi "zaštite ljudi i imovine od nasilja, vandalizma i pljačke".

Ta ograničenja i dalje važe za područja oko centralnog Trga Republike i u trgovačkoj četvrti Le Al (Les Halles), navela je prefektura na mreži Iks (X).

Prefektura je produžila i zabranu "svakog neprijavljenog okupljanja" od večeras do sutra ujutro, posebno u blizini Jelisejske palate, Parlamenta, Senata, na aveniji Jelisejska polja i železničkim stanicama.

Sve te mere odnose se i na odrasle, i na maloletnike.

Mere su usledile posle nemira i protesta zbog skupoće u celoj Francuskoj. Po Parizu su jake policijske patrole, a nad gradom lete dronovi i helikopteri.