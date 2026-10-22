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Neumesno je da Volodimir Zelenski govori o nekakvoj izgubljenoj teritoriji Ukrajine, jer je reč o istorijskim ruskim zemljama, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

"To nije njihova teritorija, nego istorijska teritorija Rusije", rekao je Putin u intervjuu "Vestima".

Ruski predsednik je podsetio da su stanovnici Donbasa i Novorusije glasali za ponovno ujedinjenje sa Rusijom, tako da šef kijevskog režima nema nikakvih osnova da govori o nekakvom gubitku teritorije.

Zelenski je nedavno izjavio zapadnim medijima da je Ukrajina spremna da privremeno prihvati "gubitak teritorije" kako bi došlo do primirja, iako je ranije insistirao na granicama Ukrajine iz 1991.

Donjecka Narodna Republika (DNR) i Luganska Narodna Republika (LNR) već 2014. su proglasile nezavisnost, a kasnije organizovale plebiscite za ujedinjenje sa Rusijom. Moskva je dve republike priznala kao nezavisne u februaru 2022, a ubrzo potom pokrenula Specijalnu vojnu operaciju da zaustavi napad ukrajinske vojske.

Stanovnici Hersonske i Zaporoške oblasti glasali su u jesen 2022. za ujedinjenje sa Rusijom. Sve četiri teritorije su postale deo ustavno-pravnog poretka Rusije i nedavno su izabrale svoje predstavnike u Državnoj dumi.

Izjave nekih evropskih lidera o navodnoj "pretnji" Rusije i pripremama za rat sa Rusijom predstavljaju "političku šizofreniju", ocenio je ruski predsednik i dodao da je svima valjda jasno da je nemoguće pobediti Rusiju na bojnom polju i da od željenog "strateškog poraza" nema ništa.

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"Očigledno je da narodi Evrope ne žele da ratuju sa Rusijom. Hteo bih da i oni čuju nas: Ni mi to ne želimo.Niti se spremamo za bilo kakav rat sa Evropom", poručio je Putin.

S druge strane, neke zapadne zemlje "pomažu" kijevskom režimu da ratuje "do poslednjeg Ukrajinca", dodao je ruski predsednik.

"Mi ne želimo da ratujemo sa Ukrajinom, ali ako sadašnje ukrajinsko rukovodstvo želi da ratuje, neka ratuje", rekao je Putin.

Govoreći o razgovorima sa predstavnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, Putin je potvrdio da je postignut dogovor o spremnosti za obnavljanje trilateralnih kontakata Rusije, SAD i Ukrajine.

Prema njegovim rečima, cilj novih pregovora trebalo bi da bude postizanje dogovora o osiguravanju bezbednosti Rusije i Ukrajine u budućnosti, pri čemu je neophodno razmotriti i širu arhitekturu evropske bezbednosti.

Ruski predsednik izrazio je uverenje da je dogovor Moskve i Kijeva moguć, ističući istorijsku i kulturnu bliskost ruskog i ukrajinskog naroda.

"To je nama veoma blizak narod. Šta tu ima da se govori – najnovija genetska istraživanja pokazuju da su Rusi i Ukrajinci jedan narod", rekao je Putin. Dodao je da poštuje istorijske okolnosti koje su dovele do političkog razdvajanja, naglašavajući da to ne predstavlja prepreku za postizanje dogovora.