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Ne smiruje se situacija u Albaniji

Ne smiruje se situacija u Albaniji

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U glavnom gradu Albanije, Tiranivečeras su nastavljeni protesti ispred kabineta albanskog premijera Edija Rame u kojima učestvuju građani i studenti, a policija je intervenisala prskajući vodu na demonstrante, koji su se privremeno udaljili, a zatim pregrupisali.

1/6 Vidi galeriju Albanija Tirana protest demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Protesti u Tirani održavaju se 10. dan, a oko 19 časova grupa mladih ljudi, obučenih u crno i sa maskama, pomerila je kamene klupe, stvorivši blokadu ispred cisterne sa vodom parkirane u blizini zgrade Raminog kabineta, preneo je Albanian post.

Studenti su najavili još jedan protest ispred zgrade kabineta premijera u subotu.

U pozivu na protest pod sloganom "U subotu svi na trg!", koji je objavljen na društvenim mrežama, navodi se da će na skupu učestvovati i dijaspora.

Protest mladih počeo je jutros u 9.00 sati ispred parlamenta, gde je sat vremena kasnije počela plenarna sednica.

Demonstranti u Tirani uklonili su danas kamene klupe ispred Raminog kabineta na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Demonstranti su prethodno više sati protestovali ispred prostorija parlamenta, nakon čega su marširali do Ramine kancelarije.

U albanskom parlamentu danas je održana prva plenarna sednica posle dvonedeljne pauze, a obeležili su je napeta atmosfera, prekidanje govornika, fizički sukobi poslanika, podizanje stolica na stolove i usvajanje zakonskih predloga za vreme protesta poslanika opozicije.