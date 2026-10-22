PROTESTI U ALBANIJI: Nastavljene demonstracije ispred vlade u Tirani (FOTO)
- Okupljanje traje 10. dan, a studenti su najavili novi protest u subotu ispred zgrade vlade, uz poziv da im se pridruži i dijaspora.
U glavnom gradu Albanije, Tiranivečeras su nastavljeni protesti ispred kabineta albanskog premijera Edija Rame u kojima učestvuju građani i studenti, a policija je intervenisala prskajući vodu na demonstrante, koji su se privremeno udaljili, a zatim pregrupisali.
Protesti u Tirani održavaju se 10. dan, a oko 19 časova grupa mladih ljudi, obučenih u crno i sa maskama, pomerila je kamene klupe, stvorivši blokadu ispred cisterne sa vodom parkirane u blizini zgrade Raminog kabineta, preneo je Albanian post.
Studenti su najavili još jedan protest ispred zgrade kabineta premijera u subotu.
U pozivu na protest pod sloganom "U subotu svi na trg!", koji je objavljen na društvenim mrežama, navodi se da će na skupu učestvovati i dijaspora.
Protest mladih počeo je jutros u 9.00 sati ispred parlamenta, gde je sat vremena kasnije počela plenarna sednica.
Demonstranti u Tirani uklonili su danas kamene klupe ispred Raminog kabineta na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog.
Demonstranti su prethodno više sati protestovali ispred prostorija parlamenta, nakon čega su marširali do Ramine kancelarije.
U albanskom parlamentu danas je održana prva plenarna sednica posle dvonedeljne pauze, a obeležili su je napeta atmosfera, prekidanje govornika, fizički sukobi poslanika, podizanje stolica na stolove i usvajanje zakonskih predloga za vreme protesta poslanika opozicije.
Kurir.rs/Albanian post/Tanjug