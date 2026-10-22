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Pariski muzeji Luvr, Orse i Pikaso, kao i izložbeni prostor Gran pale biće u subotu vanredno zatvoreni zbog najavljenih demonstracija u francuskoj prestonici, saopštilo je danas Ministarstvo kulture.

S obzirom na najavljene nove proteste, ministarstvo je takođe pozvalo sve ustanove pod svojom nadležnošću da preduzmu sve mere kako bi osigurale bezbednost posetilaca, zaštitu zaposlenih i očuvanje umetničkih dela, preneo je Figaro.

Ovo saopštenje usledilo je nakon što je sajam savremene umetnosti “Art Bazel Pariz” ranije tokom dana objavio da su poslednja dva dana te manifestacije u Gran paleu takođe otkazana.

Novi protesti, poznati i kao "Drugi čin", najavljeni su za 24. oktobar prvenstveno u prestonici, ali i drugim većim francuskim gradovima poput Marseja, Liona, Nice, Bordoa.

Kurir.rs/Tanjug

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