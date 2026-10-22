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Predsednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko izjavio je danas tokom sastanka sa ruskim ministrom odbrane, Andrejem Belousovom da ni Belorusiji ni Rusiji nije potreban rat na zapadnom pravcu.

- Pripremamo se za rat, ali činimo sve što je moguće da ga izbegnemo. On nije potreban ni nama ni vama. Ipak, da do njega ne bi došlo, uvek mora da se bude spreman. Zato će naše zajedničke snage na zapadnom pravcu uvek biti potrebne i one su danas u dobrom stanju - rekao je Lukašenko, prenosi Belta.

1/4 Vidi galeriju Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Lukašenko je zahvalio Moskvi na pomoći u uspostavljanju kontrole uz korišćenje različitih tehničkih sredstava duž perimetra Savezne države, a posebno duž njenih granica sa Ukrajinom i zemljama Zapada.

- S obzirom na sukob u Ukrajini, vaši sistemi kao što su radari i slično, veoma su napredni. Uključeno je i rusko iskustvo i mnogo ruskih sredstava. Kada sam se nedavno sastao sa predsednikom Putinom, razgovarali smo o tome. On je obećao: "Pomoći ćemo oko toga". To će nam biti potrebno i jadno je da nam je potrebno - rekao je predsednik Belorusije.

1/9 Vidi galeriju Ministar odbrane Ruske Federacije, Andrej Belousov Foto: EPA/LILLIAN SUWANRUMPHA, AP/Russian Defense Press Service, Shutterstock, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia, EPA Mikhail Metzel Sputnik Kreml

Lukašenko je dodao da Savezna država nadzire celokupnu teritoriju duž granice.

- To je oko 3.000 kilometara, ako se računa i granica prema Zapadu i Ukrajini. Naravno, ona mora da bude pokrivena sistemima za praćenje i nadzor. U tom pogledu radimo prilično dobar posao - zaključio je on.