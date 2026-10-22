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Muškarac u četrdesetim godinama preminuo je u nesreći nakon što je upao u grob svog oca na groblju u Brazilu. Do tragedije je došlo kada je seo na očev nadgrobni spomenik, koji se iznenada urušio pod njegovom težinom.

Ožalošćeni muškarac došao je na groblje Sao Žoze kako bi prisustvovao sahrani prijatelja, koji je dan ranije poginuo u saobraćajnoj nesreći. Pre sahrane otišao je do mesta na kojem je sahranjen njegov otac.

Prema rečima grobara, muškarac je prethodno pitao gde će biti sahranjen njegov prijatelj, a zatim se uputio ka očevom grobu.

Nesreća se dogodila u sredu, na gradskom groblju Sao Žoze, u naselju Interlagos, u Brazilu, oko 640 kilometara severno od Rio de Žaneira.

Kada se nadgrobni spomenik iznenada urušio, muškarac je pao u grob i zadobio smrtonosne povrede. Ljudi koji su se zatekli na groblju odmah su pritekli u pomoć i pozvali hitnu službu, nakon što su ga ugledali kako nepomično leži u očevom grobu.

Radnici groblja pozvali su i hitnu pomoć i vatrogasce, ali uprkos njihovoj brzoj reakciji, muškarcu nije bilo spasa. Smrt je konstatovana na mestu nesreće. Vatrogasci su izvukli njegovo telo, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Gradske vlasti Linjaresa izrazile su saučešće porodici i prijateljima preminulog.

- Žalimo zbog incidenta koji se dogodio juče popodne na groblju Sao Žoze, u naselju Interlagos, i izražavamo solidarnost sa porodicom i prijateljima u ovom teškom trenutku - navodi se u saopštenju gradskih vlasti.

Dodaje se da su zaposleni na groblju odmah pozvali hitnu pomoć i vatrogasce, ali da, uprkos njihovim naporima, muškarac nije preživeo.

Gradske vlasti pozvale su građane da budu posebno oprezni prilikom poseta grobljima, naročito zbog predstojećeg Dana mrtvih, koji se u Brazilu obeležava 2. novembra i predstavlja državni praznik posvećen sećanju na preminule.

Očekuje se da će u tom periodu groblja biti znatno posećenija nego inače.

- S obzirom na približavanje praznika Dana mrtvih, očekuje se povećan broj posetilaca na grobljima u opštini. Zbog toga naglašavamo važnost dodatnog opreza tokom poseta - poručile su gradske vlasti.

Slična tragedija dogodila se prošle godine u britanskom Midlsbrou, kada je 61-godišnji Norman Vajt preminuo tokom sahrane svog sina.