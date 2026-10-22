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Abu Dabi se za sada razmatra kao glavna lokacija za trilateralne pregovore Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

- Za sada razgovaramo o Abu Dabiju - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se prestonica Ujedinjenih Arapskih Emirata razmatra kao glavna lokacija za trostrane pregovore, prenosi TASS.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Na pitanje da li ruski pregovarački tim priprema dokumente i predloge u pisanom obliku, Peskov je pozvao na oprez i poručio da je još rano govoriti o tome.

Peskov je takođe naveo da ruski predsednik, Vladimir Putin još nije odobrio sastav ruske delegacije za predstojeće trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom.

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

On je rekao da Putin još nema konkretne planove za sastanak sa ruskim pregovaračima pre nastavka kontakata. Peskov je napomenuo da još ima vremena pre predloženih razgovora, a njihovo održavanje je najavljeno tek dan ranije.

(Kurir.rs/Tanjug)

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