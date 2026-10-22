PESKOV OTKRIVA: Evo gde bi mogao da se održi trilateralni sastanak Rusije, Amerike i Ukrajine
- Peskov je poručio da je još rano govoriti o pisanim predlozima i dokumentima za razgovore
- Dodao je da Vladimir Putin još nije odobrio sastav ruske delegacije za predstojeći sastanak
Abu Dabi se za sada razmatra kao glavna lokacija za trilateralne pregovore Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.
- Za sada razgovaramo o Abu Dabiju - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se prestonica Ujedinjenih Arapskih Emirata razmatra kao glavna lokacija za trostrane pregovore, prenosi TASS.
Na pitanje da li ruski pregovarački tim priprema dokumente i predloge u pisanom obliku, Peskov je pozvao na oprez i poručio da je još rano govoriti o tome.
Peskov je takođe naveo da ruski predsednik, Vladimir Putin još nije odobrio sastav ruske delegacije za predstojeće trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom.
On je rekao da Putin još nema konkretne planove za sastanak sa ruskim pregovaračima pre nastavka kontakata. Peskov je napomenuo da još ima vremena pre predloženih razgovora, a njihovo održavanje je najavljeno tek dan ranije.
(Kurir.rs/Tanjug)