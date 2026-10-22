Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU: Detektovan potres jačine 7 stepeni Rihtera
- Snažan zemljotres magnitude 7 pogodio je 22. oktobra 2026. područje Šizang-Ćingai na istoku Kine, odnosno Tibet, u 16.33 časova.
- Epicentar je bio na koordinatama 32.4415 severne širine i 93.8549 istočne dužine, a hipocentar na oko 10 kilometara dubine.
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Snažan zemljotres magnitude 7 stepeni Rihterove skale pogodio je u četvrtak, 22. oktobra 2026. godine, područje Šizang-Ćingai na istoku Kine, odnosno region Tibeta. Potres je registrovan u 16.33 časova.
Preliminarni podaci pokazuju da se epicentar zemljotresa nalazio na geografskim koordinatama 32.4415 severne širine i 93.8549 istočne dužine.
Prema informacijama Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar, odnosno žarište potresa, registrovan je na dubini od oko 10 kilometara ispod Zemljine površine.
Prema dosadašnjim informacijama, nema podataka o pričinjenoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.
Kurir.rs
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