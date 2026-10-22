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Zemljotres snage 7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas područje Tibetau Nepalu, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara. Još nije poznato da li je bilo žrtava ili materijalne štete.

Podsetimo, poplave u Nepalu dogodile su se 26. avgusta 2026. godine, u blizini granice sa Tibetom, nakon razorne bujične poplave u oblasti Rasua, uz reku Bote Koši.

Prema tadašnjim izveštajima, poplave su možda bile povezane sa lavinom izazvanom zemljotresom i naglim prodorom vode. Uništeni su putevi i mostovi, oštećena je hidroenergetska infrastruktura, a poplave su pogodile i turistička područja.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

U prvim izveštajima navodilo se da se traga za 384 turista i planinara, među kojima su bili i britanski državljani. Broj poginulih i nestalih značajno se menjao kako su spasilačke ekipe pronalazile tela i stizale do odsečenih područja.

1/6 Vidi galeriju Među nestalima u Nepalu i jedna osoba iz Srbije Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Dvojica radnika hidroelektrane, spasena su iz tunela hidroelektrane Trishuli 3A nakon devet dana.