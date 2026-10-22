Slušaj vest

Brazilska influenserka Malevola Alves (22) i njena prijateljica Bruna Mersaleti suočavaju se sa kaznom do deset godina zatvora nakon što su uhapšene zbog snimanja, kako su ih egipatske vlasti okarakterisale, "pornografskih i egzibicionističkih sadržaja".

Njih dve su privedene nakon što su se na društvenim mrežama pojavili kontroverzni snimci na kojima izvode provokativne pokrete, tverkuju i otkrivaju delove tela u primorskom gradu Aleksandriji.

Na jednom snimku vidi se kako jedna od žena više puta pritiska glavu muškarca uz svoje grudi, dok na drugom druga tverkuje u vozilu. U jednom trenutku pozivaju mladića da im priđe, a zatim ga ljube, nakon čega ga vozač udaljava.

Na drugim snimcima, dok šetaju ulicom, dobacuju prolaznicima, a jedna od njih podiže suknju prijateljici i otkriva njen donji veš.

Malevola, koja na Instagramu ima 1,4 miliona pratilaca, uhapšena je zajedno sa Brunom u utorak u Aleksandriji. Egipatske vlasti optužile su brazilske turistkinje za seksualno sugestivne gestove i uznemiravanje prolaznika na javnim mestima.

Egipatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se na snimcima vidi kako dve strane državljanke izvode "pornografske egzibicionističke radnje" na ulicama u nekoliko provincija.

- Tokom ispitivanja, žene su priznale svoja dela i navele da su snimale i objavljivale materijal na svojim profilima na društvenim mrežama kako bi povećale broj pregleda - navelo je ministarstvo.

Pre hapšenja, Malevola je putem društvenih mreža zatražila pomoć, nakon što su nju i prijateljicu policajci priveli tokom turističkog obilaska grada.

- U policijskoj stanici smo i očajne smo. Ne znam šta će se dogoditi niti šta će nam uraditi. Uzeli su nam pasoše i zaustavili naš kombi usred obilaska - napisala je influenserka.

U drugoj objavi navela je da su ih policajci ispitivali o njihovom rodnom identitetu, pošto su u pitanju transrodne osobe.

- Ako nestanem, već znate šta se dogodilo. Ne znam šta da radim niti za šta da tražim pomoć. Pitali su da li smo Bruna i ja transrodne osobe, a ne znamo ništa više. Očajna sam. Ima li nekoga u Aleksandriji? - napisala je ona.

Pravni tim Malevole stupio je u kontakt sa ambasadom Brazila u Kairu.

- Situacija se neprekidno prati i tretira kao prioritet, a preduzimaju se sve neophodne mere u skladu sa lokalnim zakonima i važećim međunarodnim sporazumima - naveli su njeni advokati.

Brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je spremno da pruži konzularnu pomoć ženama ukoliko je zatraže.

Slučaj je prosleđen javnom tužilaštvu, koje je pokrenulo istragu. Prema navodima brazilskih medija, dve turistkinje su u međuvremenu platile kauciju i očekuje se da uskoro budu puštene iz pritvora.

Egipatski zakoni predviđaju ozbiljne kazne za građane i strane turiste čije se ponašanje proceni kao kršenje "porodičnih principa ili vrednosti" ili javnog morala.