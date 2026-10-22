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Ukrajinski operateri dronova pogodili su ruski protivvazdušni raketni sistem Buk-M1 na pravcu Guljajpolja, gde ruske snage raspoređuju dodatne sisteme protivvazdušne odbrane kako bi se zaštitile od sve aktivnijeg ukrajinskog vazduhoplovstva, saopštio je 22. oktobra ukrajinski 7. korpus za brzo reagovanje Vazdušno-desantnih snaga. 

Napad su izveli operateri 433. zasebnog puka bespilotnih sistema.

Na snimku koji je objavio korpus vidi se kako je ruski Buk-M1 otkriven i pogođen nakon što je raspoređen u tom području radi zaštite ruskih položaja u pozadini od ukrajinskih vazdušnih napada.

Tokom naredne misije, posade dronova pronašle su i pogodile još jedan kamuflirani cilj protivvazdušne odbrane, ali tačan tip sistema za sada nije utvrđen.

Ruske snage pokušavaju da sakriju sisteme protivvazdušne odbrane među drvećem i u šumskim pojasevima. Međutim, Ukrajinci tvrde da im promena godišnjeg doba sve više otežava prikrivanje, jer lišće opada, a velika vojna tehnika postaje vidljivija iz vazduha.

- Okupatori pažljivo kamufliraju svoje sisteme protivvazdušne odbrane u šumskim pojasevima. Međutim, jesen im ne ide naruku, zelenilo postepeno nestaje, a skrivanje skupe opreme postaje sve teže. Koordinisana saradnja jedinica pod operativnom komandom 7. vazdušno-desantnog korpusa i efikasna razmena obaveštajnih podataka daju rezultate - saopštio je korpus.

Buk-M1 je protivvazdušni raketni sistem srednjeg dometa namenjen za gađanje aviona, helikoptera, krstarećih raketa i drugih vazdušnih ciljeva.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njegovo raspoređivanje na pravcu Guljajpolja pokazuje nastojanje Rusije da pojača zaštitu svojih položaja u pozadini, dok ukrajinski avioni nastavljaju da napadaju vojne ciljeve iza linije fronta.

Ipak, približavanje ovakvih sistema frontu istovremeno ih izlaže ukrajinskim izviđačkim i napadačkim dronovima, posebno sada kada prirodna vegetacija koja im pruža zaklon počinje da nestaje.

Ukrajinske snage su ranije otkrile i pogodile ruski protivvazdušni sistem Buk-M3 srednjeg dometa, čija se vrednost procenjuje na oko 45 miliona dolara.

(Kurir.rs/United24media)

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