Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinski operateri dronova iz Trećeg armijskog korpusa uništili su severnokorejski samohodni artiljerijski sistem "Koksan" u Donjeckoj oblasti tokom operacije Vivaldi, prema snimku koji je 22. oktobra objavila ukrajinska 60. zasebna mehanizovana brigada.

Napad su izveli operateri jedinice "Fatum", koja pripada ovoj brigadi. Ona je objavila novi kompilacijski snimak napada na rusku vojnu opremu i ljudstvo.

- Paklene jesenje note Vivaldija. Operateri jedinice "Fatum" iz 60. zasebne mehanizovane brigade spalili su severnokorejski samohodni top "Koksan", kao i nekoliko vozila. Uništeni su i četvorocikli i bagiji, zajedno sa neprijateljskim pešadincima koji su se njima kretali. Piloti Trojke nastavljaju da brišu neprijatelja - navela je brigada.



Oružje Severne Koreje velikog dometa



"Koksan" je severnokorejski artiljerijski sistem sa najvećim dometom među konvencionalnim cevnim artiljerijskim oružjem te zemlje i jedno od neobičnijih oružja koje je Pjongjang isporučio Rusiji.

Zapadne obaveštajne službe prvi put su identifikovale ovaj sistem 1979. godine, u blizini severnokorejskog grada Koksana, po kojem je dobio ime koje se danas najčešće koristi na Zapadu.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Prvobitni model M1978 "Koksan", prema dostupnim podacima, može da pogađa ciljeve na udaljenosti od oko 40 kilometara standardnom municijom, odnosno do 60 kilometara projektilima sa raketnim pogonom.

Njegova brzina paljbe relativno je mala - približno jedan do dva projektila na svakih pet minuta. Ipak, veliki domet omogućava mu da dejstvuje daleko iza neposredne linije fronta.

Top je postavljen na otvorenoj platformi, što pruža malu zaštitu posadi, za koju se procenjuje da broji između četiri i šest članova.

Stariji model zahteva posebno vozilo za prevoz municije zbog veličine topa i njegovih projektila, dok novija verzija M1989 može da nosi oko 12 granata.

1/10 Vidi galeriju Severnokorejski vojnici Foto: Printscreen/Tass



Severna Koreja snabdevala i Iran



"Koksan" ima višedecenijsku istoriju borbene upotrebe. Severna Koreja isporučivala je ove sisteme Iranu, gde su korišćeni tokom iransko-iračkog rata i stekli reputaciju efikasnog oružja velikog dometa za protivbaterijska dejstva.