UKINUTA ZABRANA DEMONSTRACIJA U PARIZU! Upravni sud Francuske poništio naredbu
- Upravni sud Francuske ukinuo je zabranu demonstracija studentskih organizacija u Parizu, najavljenih za danas između Pitije-Salpetrijera i Bastilje.
- Pariska policija je ranije zabranila okupljanja u delu centra grada, uključujući područja oko Jelisejske palate, Matinjona, Nacionalne skupštine i Senata.
Upravni sud Francuske ukinuo je danas zabranu demonstracija studentskih organizacija najavljenih za danas, a koje okupljaju studente sa univerzitetskih opštih skupština, između Pitije-Salpetrijera i Bastilje.
"Naredba se ukida" izjavio je sudija u skraćenom postupku Upravnog suda u Parizu nakon ročišta, ali nije obrazložio svoj u odluku, prenosi Figaro.
Pariska policijska prefektura donela je sinoć uredbu o zonskoj zabrani okupljanja i demonstracija u određenim delovima Pariza, pre svega u užem centru grada.
Zabrana se odnosila na okupljanja i demonstracije u blizini Jelisejske palate, palate Matinjon (sedište premijera), Nacionalne skupštine, Senata, kao i turističkih mesta poput muzeja Luvr i Jelisejskih polja.
Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.
Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.
Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.
(Kurir.rs/Tanjug)