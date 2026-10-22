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Upravni sud Francuske ukinuo je danas zabranu demonstracija studentskih organizacija najavljenih za danas, a koje okupljaju studente sa univerzitetskih opštih skupština, između Pitije-Salpetrijera i Bastilje.

"Naredba se ukida" izjavio je sudija u skraćenom postupku Upravnog suda u Parizu nakon ročišta, ali nije obrazložio svoj u odluku, prenosi Figaro.

Pariska policijska prefektura donela je sinoć uredbu o zonskoj zabrani okupljanja i demonstracija u određenim delovima Pariza, pre svega u užem centru grada.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Zabrana se odnosila na okupljanja i demonstracije u blizini Jelisejske palate, palate Matinjon (sedište premijera), Nacionalne skupštine, Senata, kao i turističkih mesta poput muzeja Luvr i Jelisejskih polja.

1/4 Vidi galeriju Zatvoren Luvr zbog nereda u Parizu Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.