DEMONSTRANTI PREVRNULI RAMINE BETONSKE BLOKOVE! Odbacili poziv na dijalog, pa marširali do kancelarije premijera: Nastavlja se haos u Tirani (VIDEO/FOTO)
- Demonstranti u Tirani uklonili su betonske blokove ispred kabineta premijera Edija Rame i odbacili njegov poziv na dijalog.
- Prethodno su satima protestovali ispred parlamenta, a zatim marširali do Ramine kancelarije.
- Ispred parlamenta raspoređeno je oko 1.000 policajaca, dva vodena topa i jedinice FNSH.
Demonstranti u Tirani isprevrtali su danas betonske blokove ispred kabineta premijera Albanije Edija Rame na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog, prenosi Euronjuz Albanija.
Demonstranti su prethodno više sati protestovali ispred prostorija parlamenta, nakon čega su marširali do Ramine kancelarije.
Ispred zgrade parlamenta nalazi se oko 1.000 pripadnika policije, dva vodena topa i članovi Snaga za brzu intervenciju (FNSH).
Fizički sukob poslanika u parlamentu
U parlamentu je danas održana prva plenarna sednica posle dvonedeljne pauze, a obeležili su je napeta atmosfera, prekidanje govornika, fizički sukobi poslanika, podizanje stolicana stolove i usvajanje zakonskih predloga za vreme protesta poslanika opozicije.
Na snimcima sa sednice vide se poslanici i pripadnici parlamentarnog obezbeđenja okupljeni između poslaničkih klupa, koji su intervenisali kako bi razdvojili sukobljene strane.
Uprkos blokiranoj govornici i nefunkcionalnom elektronskom sistemu za glasanje, socijalisti su nastavili proceduru podizanjem zelenih kartona za usvajanje zakonskih predloga.
Na dnevnom redu, između ostalog, bili su predlozi izmena zakona o platnim uslugama, finansiranju saobraćaja, autorskim pravima i geografskim oznakama za zanatske i industrijske proizvode.
(Kurir.rs/Tanjug)