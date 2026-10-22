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Otvaranje prodavnice erotskog donjeg veša u turskom gradu Aladža, u provinciji Čorum, privuklo je pažnju javnosti nakon što su svečanosti prisustvovali lokalni političari, a otvaranje je obeleženo molitvama.

Prodavnica "RED İç Giyim", čija je vlasnica Čigdem Jilmaz, otvorila je vrata kupcima na svečanosti kojoj su prisustvovali brojni predstavnici lokalnih vlasti i građani. Događaj je ubrzo postao glavna tema na društvenim mrežama.

Političari na otvaranju

Među prisutnima bili su gradonačelnik Aladže, Šerif Arslan, predsednik lokalnog odbora Stranke pravde i razvoja (AKP) Mučahit Gursoj i predsednik lokalnog odbora Partije nacionalističkog pokreta (MHP) Isa Duru.

Svečanosti su prisustvovali i zamenik gradonačelnika, Oktaj Jelkuvan, predsednik Privredne komore zanatlija i trgovaca Murat Odabaš, predsednik lokalnog ogranka Crvenog polumeseca Akif Jurt, kao i predsednik zadruge za kredite i garancije zanatlija Bursali Demir.

Tu su bili i članovi porodice vlasnice prodavnice i brojni građani.



Traka presečena uz molitve



Posle molitvi, vrpcu na ulazu u prodavnicu "RED İç Giyim" presekli su gradonačelnik Šerif Arslan i drugi predstavnici lokalnih institucija.