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Evropa ovih dana ulazi u jesen nezadovoljstva, a ulice Pariza, Tirane, Milana i Atine postaju mesta na kojima se prelamaju mnogo dublji problemi od jednog zakona ili jedne političke odluke.

U Francuskoj je upravni sud u Parizu ukinuo zabranu protesta nezadovoljnih građana. U Albaniji su hiljade mladih izašli na ulice Tirane tražeći ostavku premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju i zanemarivanje obrazovanja; protesti su prerasli i u nasilne sukobe sa policijom. U Italiji su protesti zbog rasta cena i krize životnog standarda, dok u Grčkoj zahtevaju veće plate za nastavnike i da stanovanje bude dostupno za sve.

Gosti koji su analizirali ove teme za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Nikola Vujinović, stručnjak za bezbednost, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i Slobodan Brkić, IT stručnjak za sajber.

- Više različitih protesta spojilo se u jedan efekat. To je, dakle, činjenica. Analizirao sam, zajedno sa svojim kontaktima i kolegama iz inostranstva, karakter tih protesta. Faktički gledano, protesti nisu novost za Francusku, Evropu, pa ni za Grčku, čak ni kada poprimaju pomalo rušilački karakter. To je manir i kontinuitet koji postoji. Međutim, sada imamo na delu nešto što je počelo u Albaniji, dobrim delom i u Srbiji pre više od dve godine, a sada se taj krug zatvara. Postoje dve ličnosti čije se izjave mogu uzeti u razmatranje kada pokušavamo da objasnimo šta se dešava. Jedan je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a drugi Fridrih Merc. Obojica ukazuju na operacije uticaja, odnosno na nelegitimne oblike delovanja na društvo sa ciljem njegove destabilizacije - rekao je Obradović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

Kognitivni rat kao nova pretnja Evropi

On je ukazao na upozorenja evropskih i svetskih lidera i izneo svoje viđenje događaja koji, prema njegovoj oceni, ukazuju na širi bezbednosni problem.

- Netanjahu je pre više od godinu dana upozorio da će Hamas i mreže povezane sa Iranom izazvati slične scenarije u Evropi. To je ono što sada proživljavamo. S druge strane, Fridrih Merc upozorava da najveća pretnja bezbednosti Evrope nije čak ni oružje, već kognitivni rat koji Rusija vodi protiv Evrope preko svojih agenata i različitih pokreta. Podsetiću vas i na Gretu Tunberg, o kojoj su svi govorili. Predstavljali su je kao aktivistkinju i "jadno zaostalo dete", a ona je, na primer, blokirala fabrike Rajnmetala. Zatim je učestvovala i u ovoj, kako je nazivam, "terorističkoj karnevalskoj" akciji, odnosno flotili za Gazu - kaže on.

Kako je voditeljka navela, dok se protesti često predstavljaju kroz teme koje izazivaju snažne emocije, poput zdravlja, ekologije, upotrebe oružja i teškog socijalnog položaja, na pitanje kako se takve poruke povezuju sa nasiljem, razbijanjem i pljačkanjem za Kurir TV odgovorio je Vujinović.

- Pa, pazite, protesti su okolnosti koje se mogu iskoristiti za različite ciljeve. Neki protest može zaista da nastane spontano, a zatim da ga preuzme neki unutrašnji ili spoljni akter. Ono sa čim bih se prvenstveno složio sa gospodinom Obradovićem jeste činjenica da ove proteste, zbog vremenskog preklapanja, možemo posmatrati kao jednu celinu. Međutim, ono kroz šta prolazi Edi Rama traje već godinu dana. Pre tri meseca počela je takozvana "flamingo revolucija", koja je sada odjednom postala veoma nasilna. Dakle, u martu prošle godine u Albaniji su održani izbori. Kako bi sprečio spoljne mešaoce, kako je sam rekao, Edi Rama je ukinuo društvene mreže, pre svega TikTok - počeo je.

Foto: Kurir Televizija

- To je nešto što se radi širom Evrope u vreme izbora, jer se smatra da Kinezi prvenstveno utiču na društvenim mrežama kako bi usmerili birače ka odlukama koje njima odgovaraju. Kada su izbori prošli, TikTok je vraćen i nastavilo se dalje. Takozvana "flamingo revolucija" počela je u trenutku kada je gospodin Rama zaključio ugovor vredan četiri milijarde dolara sa Džaredom Kušnerom i grupom investitora okupljenih oko njega. Plan je bio da se određena zaštićena prirodna područja pretvore u rizorte, odnosno turističke komplekse. Protesti su počeli upravo u tim mestima, gde su se građani borili za zaštitu životne sredine. Kao što ste pomenuli, zelena agenda i očuvanje prirode veoma su značajni za građane. U početku su to bili mirni protesti koji su trajali mesecima. Ljudi bi se okupljali i razgovarali. Istovremeno, u Tirani se odvijao paralelan proces. Pomenuti gospodin Beriša, koji je konstantno gubio od Rame, pokušava da nasiljem primora državu da neprestano organizuje vanredne izbore, sve dok on ne pobedi. Sada se sve to spojilo u jednu celinu. Za razliku od mnogih protesta širom Evrope, koji su prilično bezlični, pa često nije jasno ko ih organizuje niti koji je njihov ključni zahtev, u Albaniji je situacija drugačija - istakao je.

Na voditeljkinu konstataciju da sve veća zavisnost država od digitalnih sistema otvara pitanje koliko su njihove ključne institucije i infrastruktura zaštićene od sajber napada, na pitanje da li je svet zaista na pragu jednog od najvećih sajber udara i može li jedna neotkrivena bezbednosna ranjivost da izazove ozbiljne poremećaje u funkcionisanju čitavih država, objasnio je Slobodan Brkić.

- Ne, biće i većih sajber udara. Ovo je samo početak, ako tako mogu da kažem. Ono što se dešava jeste da je došlo do određenog propusta u PHP kodu. PHP je jedan od nekoliko osnovnih programskih jezika koji se koriste za funkcionisanje veba i izradu veb-sajtova. Uz HTML i druge tehnologije, omogućava da veb-sajtovi i serveri funkcionišu na način na koji smo navikli. Naravno, s obzirom na to da živimo u 21. veku, a da su i hakeri sve veštiji, tehnologija napreduje, ali napreduju i metode koje oni koriste. Tako dolazi do propusta u kodu, jer svaki sistem ima određene ranjivosti. Ne postoji savršen sistem niti apsolutna bezbednost - objasnio je.

Slobodan Brkić, IT stručnjak za sajber Foto: Kurir Televizija

- Zato uvek ističem da je važno redovno ažuriranje sistema, njihova nadogradnja i sprovođenje različitih testiranja. Postoje takozvani "beli hakeri" koji testiraju bezbednost sistema i kompanija. Kada otkriju određene ranjivosti u kodu, kompanija je dužna da ih što pre otkloni. Ovo je jedan od većih sajber napada u poslednje vreme i svakako može da izazove veliku štetu, ali kompanije rade na tome da se posledice saniraju. Kada govorimo o opasnostima, može da dođe do nekoliko stvari. Prvo, do curenja informacija koje ne bi smele da budu dostupne javnosti. Drugo, može doći do krađe privatnih podataka građana, ali i podataka pravnih lica i državnih institucija, poput ministarstava. Sve zavisi od toga čiji su veb-sajt ili server napadnuti. Takođe, može doći do prekida rada određenih institucija. Na primer, ako sve obavljamo preko portala eUprava, više ne moramo da odlazimo na šaltere, već možemo elektronski da podnesemo zahtev za izdavanje pasoša i obavimo brojne druge poslove, pa čak i da kupujemo određene stvari putem interneta. Međutim, ako takav sistem prestane da funkcioniše, više nećemo moći da koristimo te usluge. Ono što nam je bilo na dohvat ruke odjednom postaje nedostupno, što može da izazove veliki, parališući domino-efekat koji se zatim može proširiti na sve ostale sfere života - za Kurir televiziju, zaključio je Brkić.

02:49 "BIĆE I VEĆIH SAJBER UDARA, OVO JE SAMO POČETAK" Stručnjaci o protestima i nemirima širom Evrope - Upozorili na opasnost koja preti državama Izvor: Kurir televizija

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