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Danas je Šuangđijang, što u doslovnom prevodu znači ‚spuštanje inja‘: osamnaesti od 24 solarna termina u Kini i poslednji u jesen.

Drevni su koristili reč „spuštanje“ jer kada ujutru otvorite prozor, sloj belog inja preko noći prekrije travu i drveće, što izgleda kao da je palo s neba.

Jedite kaki na Spuštanje inja, pa se zimi nećete prehladiti. To je običaj koji su nam ostavili stari: u vreme Spuštanja inja kaki su najslađi, a kesten najlepše miriše.

Jesen se završava, zima počinje. Neka ti bude toplo kad zahladni.

01:31 Šuangđijang — kraj jeseni, početak zime Izvor: KMG