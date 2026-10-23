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Tajfun Čampi se približava Tajvanu, gde je snažna oluja skoro potpuno zaustavila svakodnevni život. Iako je oluja oslabila, meteorolozi upozoravaju na izuzetno jake vetrove i obilne kiše. Jedna osoba je već poginula, 94 je povređeno, a skoro hiljadu letova je otkazano.

Čampi je u jednom trenutku dostigao snagu super tajfuna i bio je jedna od najjačih oluja u Tihom okeanu ove godine. Prema podacima Tajvanske meteorološke administracije (CWA), vetrovi u njegovom centru dostizali su brzinu i do 191 kilometara na sat.

Vetrovi jači od 150 kilometara na sat

Prognostičari predviđaju da će tajfun proći odmah pored severoistočne obale Tajvana, zatim skrenuti ka kineskoj obali i nastaviti ka južnom Japanu.

Stanovnicima priobalnih gradova izdata su upozorenja na moguće udare vetra jače od 150 kilometara na sat. Pozivaju ih da odmah potraže sklonište.

Oluja ima radijus od oko 320 kilometara, što znači da može zahvatiti većinu Tajvana. Meteorolozi upozoravaju da bi nevreme moglo trajati dva dana. Prema dosadašnjim podacima, u nevremenu je poginula jedna osoba, a povređene su 94.

Tajvanske vlasti evakuisale su gotovo 1300 ljudi iz planinskih područja zbog opasnosti koje donose snažne vetrove i obilne padavine.

Otkazano skoro hiljadu letova

Nevreme je ozbiljno poremetilo vazdušni promet. Tajvansko ministarstvo prometa objavilo je da su za petak otkazana sva 262 domaća leta te još 717 međunarodnih, odnosno ukupno 979 letova.