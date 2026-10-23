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Bivša portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da posao portparola predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa nije bio za Kejti Zakariju, koja je na toj funkciji ostala samo pet dana.

"Želimo Kejti sve najbolje. Posao očigledno nije bio za nju, ali njoj i njenoj porodici želimo sve najbolje", rekla je Livit za Foks njuz, dodajući da ta funkcija zahteva opsežne pripreme i da ne može da se zna kako će neko da se snađe dok ne počne da radi.

Izvor upoznat sa stavovima Zakarije rekao je za "Njujork post" da je nepravedno to što Livit nastavlja da kritikuje svoju naslednicu, koju je lično izabrao Tramp.

Prema njegovim rečima, Zakarija je odbila intervjue i medijske tekstove o sebi jer želi da pažnja bude usmerena na rad predsednika.

1/9 Vidi galeriju Kejti Zakarija, bivša portparolka Bele kuće Foto: JIM LO SCALZO/EPA, SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL

Zaharija je pre stupanja na dužnost doputovala iz Kalifornije na razgovor sa Trampom, a potom se vratila kako bi spakovala stvari i tokom vikenda ponovo došla u Vašington.

Ponedeljak je provela upoznajući se sa poslom i obavljajući administrativne obaveze, dok je već u utorak ujutru održala prvu konferenciju za medije.

Ona je kazala da je i dalje potpuno posvećena Trampu i njegovoj politici i da predsednik zaslužuje pravedno izveštavanje o rezultatima svoje administracije.

Livit je navela da pomaže Trampu u izboru novog portparola, ali je odbila da otkrije imena kandidata.

1/25 Vidi galeriju Kerolajn Livit, bivša portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

Ocenila je da je to jedan od najtežih poslova u politici i da je za njega potrebna osoba koja je odlučna, pametna, lojalna i da dobro poznaje predsednikovu politiku.

Prema navodima izvora bliskog administraciji, novi portparol neće biti imenovan pre novembarskih međuizbora.

Livit je podnela ostavku na funkciju u avgustu kako bi provodila više vremena sa porodicom, ali je ostala deo Trampovog tima kao portparolka njegove političke stranke.

Zaharija je, u međuvremenu, za "Kalifornija post" rekla da ne žali zbog svoje kratke epizode u Beloj kući i da je ponosna što je ostala uz predsednika uprkos kritikama.