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Američki predsednik Donald Tramp se verbalno sukobio s novinarkom CNN Katlin Kolins ispred Bele kuće, kada ju je nazvao "osobom niskog koeficijenta inteligencije" i "glupom".

Rasprava je započela kada je Kolinsova pitala Trampa da li je njegova odluka o ukidanju sankcija Rusiji povezana s oslobađanjem Stivena Habarda, američkog profesora koji je u toj zemlji bio u pritvoru od 2022.

Ti si glupa i radiš za CNN"

Tramp je branio pregovore s Rusijom o oslobađanju, ali Kolinsova je insistirala na odgovorima. Predsednik je tvrdio da je odluka o sankcijama bila nužna za pregovore i da Habard inače ne bi bio oslobođen. Kolinsova je na to odgovorila da to zapravo znači da je administracija dala Rusiji nešto zauzvrat.

"Nemaš pojma o čemu pričaš", rekao joj je iznervirani Tramp. "Ti si glupa. Ti si osoba niskog koeficijenta inteligencije. Glupa si i radiš za CNN".

"Ako pregovaram da vratimo čoveka kojeg godinama pokušavamo da dobijemo nazad, čoveka koji je bio zatvorenik u Sibiru ili negde drugde u Rusiji, onda ga vraćamo zahvaljujući meni", dodao je.

Kolinsova je ponovno pitala da li je ukidanje sankcija povezano s Habardovim oslobađanjem, nakon što je Tramp izjavio da nije ništa žrtvovao kako bi osigurao povratak Amerikanca.

Predsednik SAD je odbacio njeno pitanje, ali je ponovio da je ta odluka pomogla u oslobađanju.

Kontradiktorne izjave

"Uključi mozak", rekao je.

Novinarka ga je tako uhvatila u kontradikciji jer je Tramp prvo tvrdio da Amerikanci nisu dali nikakav ustupak Rusiji, da bi potom sam priznao kako profesor nikada ne bi bio pušten da Vašington nije Moskvi ukinuo sankcije.

Bio je to novi javni sukob između Trampa i Kolinsove i ujedno druga predsednikova prepirka s novinarima za samo dva dana.

Drugog novinara pitao da li je li bolestan

Ranije ove nedelje Tramp se sukobio i s drugim novinarom tokom konferencije za medije u Ovalnom kabinetu. Njegov tim za brzo reagovanje objavio je da je reč o Endruu Finbergu, dopisniku Independenta.

Do prepirke je došlo dok je Tramp odgovarao na pitanja. Vidno iznerviran, predsednik se u jednom trenutku direktno obratio novinaru.

"Šta nije u redu s tobom?", pitao je Tramp. "Jesi li ti bolestan?".

"Koliko znam, nisam, gospodine", odgovorio je novinar. "Ja mislim da s tobom nešto nije u redu", rekao je Tramp.

Tramp je novinaru poručio da "bude oprezan" nakon što ga je novinar pitao zašto novi program za uzbunjivače nudi proviziju od samo 1 odsto, dok Zakon o lažnim potraživanjima predviđa najmanje 10 odsto.

Tramp je komentar o "bolesnoj osobi" izrekao kasnije, kada je Finberg započeo pitanje o Trampovim golf terenima. Predsednik ga je prekinuo i rekao mu da "ćuti", pa pitanje nije dovršeno niti je javno objavljeno šta ga je tačno pitao.