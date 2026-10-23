Slušaj vest

Grčki parlament usvojio je zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje korišćenje platformi društvenih mreža, a zabrana će stupiti na snagu 1. januara naredne godine, prenose danas grčki mediji.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da platforme imaju dva i po meseca da osmisle način za proveru starosti korisnika i zaštitu njihove privatnosti.

Odredbe stupaju na snagu od januara

Uspostavljanje minimalne starosne granice od 15 godina za pristup društvenim mrežama predviđeno je predlogom zakona koji je usvojen na plenarnoj sednici Parlamenta, a relevantne odredbe trebalo bi da stupe na snagu 1. januara 2027. godine, prenosi ERT.

Uredba se tiče pristupa maloletnika mlađih od 15 godina uslugama društvenih mreža i deo je mera za zaštitu dece od opasnosti digitalnog okruženja.

Ključno pitanje je kako osigurati da korisnici ispunjavaju propisanu starosnu granicu, a da se pritom ne prikuplja više ličnih podataka nego što je potrebno. Predlog zakona ne nalaže korišćenje određene aplikacije, već predviđa korišćenje odgovarajućih, pouzdanih i srazmernih rešenja za verifikaciju starosti.

Grčka je jedna od sedam zemalja Evropske unije koje zajedno sa Evropskom komisijom traže rešenje za proveru starosti korisnika.

Zakon je usvojen zbog sve veće zabrinutosti za uticaj društvenih mreža na zdravlje i bezbednost maloletnika.

Grčka je navela da pruža podršku roditeljima u suzbijanju "beskonačnog skrolovanja", koje decu lišava sna, koncentracije i vremena provedenog sa prijateljima.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je usvojila zakon kojim se ograničava korišćenje društvenih mreža među maloletnicima.

Sličan zakon usvojen u Francuskoj poništio je tamošnji Ustavni savet u avgustu ove godine.