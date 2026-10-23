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Zemljotres magnitude 7,0 koji je pogodio okrug Baćing, u gradu Nagču u Sicangu (Tibetu) u četvrtak uveče, izazvao je značajne ljudske žrtve.

Nakon zemljotresa, Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), predsednik Narodne Republike Kine i predsednik Centralne vojne komisije, naredio je da se ulože svi napori u operacije potrage i spasavanja i lečenje povređenih, kako bi se broj žrtava sveo na minimum.

Si je naglasio da se područje pogođeno zemljotresom nalazi na velikoj nadmorskoj visini i da su vremenski uslovi surovi zbog hladnoće. Istakao je da je neophodno pažljivo praćenje situacije i vremenskih promena nakon zemljotresa, naučno sprovođenje spasilačkih akcija i sprečavanje sekundarnih katastrofa.

Pored toga, naglasio je potrebu za ubrzanom raspodelom materijalnih sredstava za pomoć nakon nepogode, odgovarajućim zbrinjavanjem stanovnika pogođenih zemljotresom, obnovom oštećene infrastrukture i efikasnom zaštitom života i imovine stanovništva.

Li Ćijang, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK i premijer Kine, zatražio je brzo utvrđivanje razmera katastrofe, ulaganje svih napora u spasilačke i humanitarne aktivnosti i zbrinjavanje povređenih, kao i odgovarajuće zbrinjavanje lokalnog stanovništva, kako bi se broj poginulih i povređenih sveo na minimum.

U skladu sa uputstvima i zahtevima predsednika i premijera Kine, Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama poslalo je radnu grupu na lice mesta koja rukovodi aktivnostima na otklanjanju posledica katastrofe. Sicang je mobilisao sve raspoložive resurse za sprovođenje spasilačkih akcija i odgovarajuće zbrinjavanje pogođenog stanovništva. Trenutno se sve aktivnosti na otklanjanju posledica zemljotresa odvijaju intenzivno i organizovano.