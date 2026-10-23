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Istraga BBC-ja otkrila je dokaze da su pripadnici sudanskih paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF)sistematski uništavali zdravstveni sistem u gradu El Fašer tokom duge opsade i zauzimanja grada u Darfuru 2025. godine.

Šef UN za ljudska prava Folker Tirk ocenio je nalaze kao "duboko uznemirujuće", navodeći da ponovljeni napadi na zdravstvene ustanove predstavljaju ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i mogu predstavljati ratne zločine.

RSF je odbacio optužbe, nazivajući ih propagandom sudanske vojske i njenih saveznika.

BBC je, na osnovu razgovora sa ljudima koji su bili na terenu, dokumentovao najmanje 43 napada na bolnice i zdravstvene objekte od maja 2024. do oktobra 2025. godine, pri čemu su neki objekti gađani više puta.

1/6 Vidi galeriju Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Od aprila 2023. do oktobra 2025. povređeno je 120 zdravstvenih radnika, 55 je ubijeno, a desetoro je oteto ili je nestalo.

Hirurg Muhamed Sulejman, koji je radio u El Fašeru tokom opsade, rekao je da su napadi bili namerni i planirani, sa ciljem da se bolnice onesposobe i stanovništvu onemogući da ostane u gradu.

Oružani sukob između RSF-a i sudanske vojske počeo je u aprilu 2023. godine, a obe strane optuživane su za napade na zdravstvene ustanove.

Jedan od prvih velikih napada dogodio se 8. juna 2024. godine, kada su borci RSF-a upali u Južnu bolnicu. Direktor ustanove, hirurg Izeldin Ahmed Davud Asov, ispričao je da su ga tukli kundacima pušaka i vređali na etničkoj osnovi.

1/5 Vidi galeriju Borci RSF koji su počinili stravične zločine nad civilima u Sudanu Foto: Screenshot

Preživeo je tako što se pretvarao da je mrtav. Bolnica je zatvorena, a operaciona sala uništena.

RSF tvrdi da je bolnica korišćena kao vojna baza, ali BBC nije pronašao nezavisne dokaze za te navode. Lekari su rekli da su u ustanovu dolazili po medicinsku opremu i negirali da je bila deo vojnog kompleksa.

Posle zatvaranja Južne bolnice, osoblje i oprema premešteni su u saudijsko porodilište, koje je ubrzo postalo meta novih napada.

Šest lekara reklo je BBC-ju da je objekat nekim danima bio gađan čak 25 puta, granatama i dronovima. Napadane su i manje klinike, uključujući ustanove koje su se preselile na druge lokacije.

1/8 Vidi galeriju Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Dečja bolnica i centar za dijalizu takođe su bili primorani da obustave rad nakon napada. Do zauzimanja El Fašera u oktobru 2025. godine, saudijska bolnica ostala je jedina funkcionalna zdravstvena ustanova.

Medicinsko osoblje podizalo je zaštitne barijere od džakova s peskom, gradilo podzemna skloništa i organizovalo improvizovane operacione sale. Asov je rekao da je improvizovana sala tokom 2025. napadnuta pet puta.

1/5 Vidi galeriju Sudanska vojska je zauzela predsedničku palatu u Kartumu posle dve godine krvavog građanskog rata. Glavni grad je oslobođen, a paravojne formacije Snaga za brzu podršku (RSF) su se povukle. Foto: Printscreen/X

Prema njegovom svedočenju, dron je 15. marta 2025. pratio ljude koji su prenosili ranjenike i ubio devet osoba kod ulaza u privremeno odeljenje. U avgustu su napadnuta i zaprežna kola kojima su prevoženi pacijenti, pri čemu je poginulo dvoje pacijenata, vozač i magarac.

Dana 25. oktobra 2025. RSF je upao u bolnicu, u događaju praćenom optužbama za masakr u kojem je, prema navodima, ubijeno više od 460 pacijenata i njihovih pratilaca. RSF negira da se masakr dogodio, ali je Svetska zdravstvena organizacija osudila ubistva.

1/7 Vidi galeriju Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

Lekari su za BBC rekli da su borci RSF-a namerno gađali zdravstvene ustanove jer su među pacijentima bili pripadnici vojske i savezničkih snaga. RSF-ov ministar zdravlja odbacio je njihove iskaze i tvrdi da su pojedini lekari dobrovoljno ostali da rade.