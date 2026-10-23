"TUKLI SU ME KUNDACIMA PUŠAKA I VREĐELI NA ETNIČKOJ OSNOVI" Opkoljeni grad je tih dana prolazio kroz pakao, namerno su gađane bolnice i ubijani lekari (FOTO)
- Prema istrazi, zabeležena su najmanje 43 napada, a povređeno je 120 zdravstvenih radnika, dok je 55 ljudi ubijeno a desetoro oteto ili nestalo
Istraga BBC-ja otkrila je dokaze da su pripadnici sudanskih paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF)sistematski uništavali zdravstveni sistem u gradu El Fašer tokom duge opsade i zauzimanja grada u Darfuru 2025. godine.
Šef UN za ljudska prava Folker Tirk ocenio je nalaze kao "duboko uznemirujuće", navodeći da ponovljeni napadi na zdravstvene ustanove predstavljaju ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i mogu predstavljati ratne zločine.
RSF je odbacio optužbe, nazivajući ih propagandom sudanske vojske i njenih saveznika.
BBC je, na osnovu razgovora sa ljudima koji su bili na terenu, dokumentovao najmanje 43 napada na bolnice i zdravstvene objekte od maja 2024. do oktobra 2025. godine, pri čemu su neki objekti gađani više puta.
Od aprila 2023. do oktobra 2025. povređeno je 120 zdravstvenih radnika, 55 je ubijeno, a desetoro je oteto ili je nestalo.
Hirurg Muhamed Sulejman, koji je radio u El Fašeru tokom opsade, rekao je da su napadi bili namerni i planirani, sa ciljem da se bolnice onesposobe i stanovništvu onemogući da ostane u gradu.
Oružani sukob između RSF-a i sudanske vojske počeo je u aprilu 2023. godine, a obe strane optuživane su za napade na zdravstvene ustanove.
Jedan od prvih velikih napada dogodio se 8. juna 2024. godine, kada su borci RSF-a upali u Južnu bolnicu. Direktor ustanove, hirurg Izeldin Ahmed Davud Asov, ispričao je da su ga tukli kundacima pušaka i vređali na etničkoj osnovi.
Preživeo je tako što se pretvarao da je mrtav. Bolnica je zatvorena, a operaciona sala uništena.
RSF tvrdi da je bolnica korišćena kao vojna baza, ali BBC nije pronašao nezavisne dokaze za te navode. Lekari su rekli da su u ustanovu dolazili po medicinsku opremu i negirali da je bila deo vojnog kompleksa.
Posle zatvaranja Južne bolnice, osoblje i oprema premešteni su u saudijsko porodilište, koje je ubrzo postalo meta novih napada.
Šest lekara reklo je BBC-ju da je objekat nekim danima bio gađan čak 25 puta, granatama i dronovima. Napadane su i manje klinike, uključujući ustanove koje su se preselile na druge lokacije.
Dečja bolnica i centar za dijalizu takođe su bili primorani da obustave rad nakon napada. Do zauzimanja El Fašera u oktobru 2025. godine, saudijska bolnica ostala je jedina funkcionalna zdravstvena ustanova.
Medicinsko osoblje podizalo je zaštitne barijere od džakova s peskom, gradilo podzemna skloništa i organizovalo improvizovane operacione sale. Asov je rekao da je improvizovana sala tokom 2025. napadnuta pet puta.
Prema njegovom svedočenju, dron je 15. marta 2025. pratio ljude koji su prenosili ranjenike i ubio devet osoba kod ulaza u privremeno odeljenje. U avgustu su napadnuta i zaprežna kola kojima su prevoženi pacijenti, pri čemu je poginulo dvoje pacijenata, vozač i magarac.
Dana 25. oktobra 2025. RSF je upao u bolnicu, u događaju praćenom optužbama za masakr u kojem je, prema navodima, ubijeno više od 460 pacijenata i njihovih pratilaca. RSF negira da se masakr dogodio, ali je Svetska zdravstvena organizacija osudila ubistva.
Lekari su za BBC rekli da su borci RSF-a namerno gađali zdravstvene ustanove jer su među pacijentima bili pripadnici vojske i savezničkih snaga. RSF-ov ministar zdravlja odbacio je njihove iskaze i tvrdi da su pojedini lekari dobrovoljno ostali da rade.
Godinu dana nakon pada El Fašera, zdravstvena zaštita ostaje pod upravom vlasti koju podržava RSF. Pojedine bolnice ponovo su otvorene, ali sukob se nastavlja, a napadi na zdravstvene ustanove deo su šire humanitarne katastrofe u Sudanu.