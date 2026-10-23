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Italijanske snage bezbednosti su u stanju pripravnosti zbog najavljenih protesta i mogućnosti da izbij sukobi u Milanu, Torinu, području Kazerte, kao i u Bariju.

Kako piše Korijere dela Sera, i situacija u Rimu izaziva veliku zabrinutost, zbog straha da bi mogla da budu organizovana lažna okupljanja kod Cirkus Maksimusa i na drugim trgovima, kako bi se snage reda "razvukle" na više frontova.

Težište dešavanja bi se zatim prebacilo na antimilitaristički marš protiv NATO pakta, a učesnici bi se uputili ka Trgu Republike.

Kako piše italijanski list, ovi zabrinjavajući scenariji za subotu popodne, kao i za nedelju, podstiču strah od ponovnog izbijanja gerilskih sukobakakvi su viđeni prošlog vikenda.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Maloletnici će ići u zatvore?

Ministar pravde Karlo Nordi rekao da je neophodno pojačati kapacitete popravnih domova, kao i mogućnost da se delovi zatvora i kazneno-popravnih ustanova za odrasle prenamene za smeštaj maloletnika.

Prema rečima ministra, ove mere su neophodne jer je "sistem za kažnjavanja maloletnika trenutno preopterećen", nakon što je došlo do masovnog hapšenja maloletnika - što se ranije nije događalo.

Reakcija opozicije bila je oštra, pa su mnogi Nordija poredili sa ministrima iz vremena fašističke Italije, i istakli su da ide protiv ustava i unižava ugled Vlade.

Očekuje se i da će sutra u Torinu hiljade mladih izaći na ulice u marš protiv ponovnog naoružavanja Italije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prati situaciju, a na terenu su raspoređene jake snage bezbednosti. Povodom angažovanja vojske u Milanu, ministar odbrane Gvido Krozeto pojasnio je:

- Nisam za njih tražio nikakva posebna ovlašćenja; samo sam zatražio da imaju ista sredstva za odbranu kao i druge snage bezbednosti.

Italijanska vojska Foto: duilio piaggesi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dele se taktički priručnici

U Rimu su trgovačke četvrti pod pojačanim merama bezbednosti, pri čemu se posebna pažnja posvećuje okupljanjima mladih, naročito u centru grada. Planiran je još jedan antimilitaristički marš, koji će se kretati ka Carskim forumima, dok će se u četvrti Prati održati zaseban protest desničarskih grupa.

Najavljena su još dva protesta, o kojima se piše isključivo na društvenim mrežama - jedan od njih organizuje "Pokret 17. oktobar", koji je sinoć na Telegramu podelio "kolektivni taktički priručnik" za učesnike.

U vodiču se detaljno savetuju demonstranti kako da se zaštite od suzavca.