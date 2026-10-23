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Vojne satelitske komunikacije Ukrajine i dalje su ograničene, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u intervjuu za CNN sa novinarom Kristijanom Amanpurom objavljenom u četvrtak, 22. oktobra, upozorivši da ova ograničenja nastavljaju da podrivaju sposobnost Ukrajine da presreće brze ruske jurišne dronove.

Odvojeno od toga, američki predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da je Ilon Mask obnovio satelitske usluge Ukrajini, ali je odbio da potvrdi da li je lično intervenisao kako bi ograničenja bila ukinuta.

"Pretpostavljam da je suština u tome da ju je vratio", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na navode lista Volstrit džornal da je pozvao Maska i zatražio obnavljanje usluge.

Nije odmah bilo jasno da li je prijavljeno obnavljanje značajnije poboljšalo ukrajinske satelitske komunikacione kapacitete. U intervjuu za CNN, Zelenski je opisao kontinuirana ograničenja na Starlinku i Staršildu, satelitskim komunikacionim uslugama kompanije SpejsEks koje koriste ukrajinske snage.

"Sada je to i dalje ograničeno", rekao je Zelenski.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

CNN je preneo da su, iako su pojedine ukrajinske vojne jedinice zabeležile veće brzine veze nakon prijavljenog obnavljanja Staršilda, poboljšanja bila neujednačena, a ograničenja brzine ostala na snazi.

"Nikada ne koristimo Starlink kada napadamo ruske ciljeve"

Izvor upoznat sa situacijom izjavio je za CNN da dostupne brzine "očigledno nisu dovoljne za presretanje dronova na mlazni pogon".

Zelenski je objasnio da je Ukrajina razvila brze dronove-presretače sposobne da unište ruske mlazne "Šahide", ali da su ograničenja drastično smanjila njihove operativne mogućnosti.

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

"Kada iranski dron leti brzinom od 450 ili 500 kilometara na čas, a vi jedne noći ograničite [brzinu] na 70 ili čak 100, ne možete ništa da presretnete", rekao je Zelenski. "I to je strašno."

Zelenski je pojasnio da Ukrajina ne koristi Starlink za napade na ruske vojne ili energetske objekte na teritoriji Rusije.

"Ne napadamo ruske vojne ciljeve niti energetske ciljeve koristeći Starlink. Nikada", rekao je. "Zato je bilo čudno što su nas ograničili u Ukrajini. To znači ograničavanje naše sposobnosti da se branimo."

Na pitanje ko je naredio ograničenja Staršilda, Zelenski kaže da ne zna

Na pitanje ko je odgovoran za ograničavanje satelitskih komunikacija Ukrajine, Zelenski je rekao da ne zna da li je odluka potekla od kompanije SpejsEks ili od vladinih institucija.

"Ne znam", rekao je. "Tehnički, mislim da SpejsEks to može da uradi. Ali da li odluka dolazi od njih ili od nekih institucija, to ne znam."

Pitanje odgovornosti postalo je sve spornije u Vašingtonu. Mask je izjavio da Staršild, satelitsku uslugu vojnog nivoa, kontroliše vlada SAD, dok je državni sekretar Marko Rubio tvrdio da je Starlink komercijalni proizvod čije operativne odluke donosi Spejs Eks. Rubio je takođe izjavio da se o zahtevu Ukrajine za širim pristupom Staršildu još uvek raspravlja.

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

Pentagon je negirao da je izdao uputstva za usporavanje sistema. Oprečni iskazi ostavili su uzrok ograničenja nerazjašnjenim, dok ukrajinske snage i dalje prijavljuju smanjene kapacitete.

Američki obaveštajni podaci o ranom upozoravanju na balističke rakete obnovljeni nakon razgovora sa Rubiom

Zelenski je takođe potvrdio da je Ukrajini obnovljen pristup ključnim obaveštajnim podacima za rano upozoravanje o lansiranju ruskih balističkih raketa nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. Rekao je da se Ukrajina suočila sa ozbiljnim problemima u prijemu upozorenja, što je civile ostavilo bez presudnih informacija neophodnih da stignu do skloništa pre udara nadolazećih raketa.

1/19 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

"Imali smo stvarne probleme sa obaveštajnim podacima", rekao je Zelenski. Objasnio je da su nedostajuće informacije bile vezane za lansiranja ruskih balističkih raketa i da su bile ključne za zaštitu civilnog stanovništva. "Nismo dobijali tu poruku. Zato je to bilo toliko opasno za nas."

Zelenski je rekao da je to pitanje pokrenuo direktno sa Rubiom i zatražio obnavljanje razmene obaveštajnih podataka.

"Sada obaveštajni podaci funkcionišu", potvrdio je. "Hvala sekretaru, hvala Kongresu, hvala predsedniku. Ne znam ko je to uradio, ali hvala. Vratilo se."

Rubio je demantovao da su SAD naložile bilo kakav prekid u razmeni obaveštajnih podataka, navodeći da se američka politika nije promenila.

"Ako date nešto Putinu, želeće sve"

Zelenski se takođe oštro usprotivio ublažavanju sankcija Rusiji, upozoravajući da bi dodatni prihodi omogućili Moskvi da finansira nastavak invazije. Njegove izjave usledile su nakon nesuglasica oko nedavnih odluka SAD koje utiču na izvoz ruskih energenata.

Ukrajinski predsednik je naglasio da njegova zabrinutost ne predstavlja lično neslaganje sa Trampom, već da odražava bezbednosne interese Ukrajine.

"Mislim da ako ukinete sankcije, činite ga jačim", rekao je Zelenski. Upozorio je da ustupci neće zadovoljiti Kremlj. "Ako date nešto Putinu, biće mu potrebno sve. Želeće sve i neće se smiriti pre nego što dobije sve."

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Zelenski je naveo da bi povećanje ruskih prihoda obezbedilo dodatne resurse za vojnu kampanju Moskve. "A to će Putinu samo doneti mnogo više novca za ovaj rat. I zato sam protiv toga."

Naglasio je da stav Ukrajine ne predstavlja samo pitanje količine teritorije pod ruskom kontrolom.

"Nama je naša zemlja veoma važna. Zato što se radi o ljudima. Ne radi se o kilometrima", rekao je.

Zelenski je napomenuo da su Ukrajinci žrtvovali svoje živote braneći suverenitet i nezavisnost zemlje. "Niko neće priznati ove privremeno okupirane teritorije kao ruske teritorije", rekao je.

"Putin igra igru, znate. On je igrač"

Dodao je da je Ukrajina spremna da vodi pregovore usmerene na zaustavljanje ubijanja, bez obzira na terminologiju koja se koristi.

"Možemo to nazvati prekidom vatre. Možemo to nazvati zaustavljanjem ubijanja. Možemo to nazvati zamrzavanjem sukoba", rekao je. "Jedina stvar koja je važna jeste rezultat, a ne naziv."

Zelenski je insistirao na tome da svaka rasprava o ukrajinskoj teritoriji mora direktno uključivati Ukrajinu i odvijati se na nivou lidera država.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

"Putin igra igru, znate. On je igrač", rekao je Zelenski. "Šteta je, jer se igra životima drugih ljudi."

Uprkos neprestanim ruskim napadima, Zelenski je svoj nedavni sastanak sa američkim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u Oslu opisao kao produktivan. Izrazio je nadu da bi dalji pregovori mogli doneti napredak ka okončanju rata. Upozorio je da cilj Moskve ostaje uništavanje ukrajinske infrastrukture, podrivanje morala civila i slabljenje odbrambene sposobnosti zemlje.

"Ne zaboravite na nas" – Zelenski apeluje za sisteme Patriot i pun satelitski pristup

Zelenski je intervju završio apelom za dodatne rakete-presretače za sistem Patriot i obnavljanje satelitskih komunikacija neophodnih za odbranu ukrajinskih gradova.

Uvažavajući fokus Vašingtona na Bliski istok, naglasio je da Ukrajina ne traži od SAD da napuste svoje druge obaveze.

"Ne želimo da se poredimo. Samo tražimo da ne zaboravite na nas", rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Ukrajina je spremna da plati dodatne presretače, naglasio je, ali isporuke koje finansira Evropa i dalje su nedovoljne da zaštite zemlju od ruskih napada. Uprkos nestašicama i kontinuiranim ograničenjima, Zelenski je poručio da će se Ukrajina i dalje boriti, bez obzira na to da li partneri mogu odmah da ispune njene zahteve.