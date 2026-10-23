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Žan-Pol Išon, bivši socijalistički predsednik regiona Il de Frans, preminuo je u noći između četvrtka i petka, u 80. godini, od posledica raka, saopštio je jedan od njegovih sinova.

Išon je bio na čelu regionalnog saveta Il de Fransa od 1998. do 2015. godine, a prethodno je obavljao funkciju šefa kabineta francuskog premijera Mišela Rокara.

Na regionalnim izborima 2015. izgubio je od Valeri Pekres, koja je preuzela vođstvo nad regionom nakon što je pet godina ranije izgubila od Išona. Posle tog poraza, znatno se manje bavio politikom.

Žan Pol Išon Foto: Antonin UTZ / AFP / Profimedia

Pekres, sadašnja predsednica regionalnog saveta Il de Fransa, izrazila je na društvenoj mreži Iks "veliku tugu" zbog njegove smrti.

- Izgubila sam nekadašnjeg političkog protivnika koji mi je postao prijatelj. Odlaskom Žan-Pola zatvara se jedno poglavlje naše regionalne istorije. Pisali smo ga zajedno, ponekad na suprotnim stranama, a često rame uz rame - poručila je ona.

Išon je bio poznat kao vešt politički strateg i pripadao je struji francuske Socijalističke partije povezanoj sa Rокarom. Bio je njegov zamenik dok je Rокar bio prvi sekretar partije, a zatim mu se pridružio u kabinetu premijera.

Podržavao je i Martinu Obri, nekadašnju prvu sekretarku Socijalističke partije. Otac je dvojice sinova, voleo je dobro vino, film i rok muziku.