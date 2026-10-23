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Kamera je zabeležila dramatičan trenutak kada je ogroman talas poklopio televizijskog reportera dok je izveštavao o razornoj oluji u Španiji.

Zapanjujući snimak prikazuje silovitu bujicu koja je potpuno natopila dopisnika i snimateljku – ostavivši voditelja u studiju u potpunom šoku. Na nesvakidašnjem snimku vidi se kako reporter govori u kameru neposredno pre nego što talas nalik cunamiju udara u njega i njegovu ekipu.

Kadar se potom vraća na voditelja u studiju, koji je doslovno ostao bez reči sa spuštenom vilicom od neverice. Smrtonosno nevreme u Španijiodnelo je ove sedmice najmanje sedam života tokom katastrofalne oluje koja je pogodila popularne turističke destinacije.

Oluja Adam izazvala haos širom Španije

Oluja Adam, prvi snažan jesenji ciklon na Mediteranu, ostavila je za sobom pustoš i razorne posledice. Najteže su pogođene španske regije Valensija i Alikante, gde su poplave biblijskih razmera pokrenule opsežne spasilačke operacije – iz vodenih stihija izbavljeno je gotovo 500 ljudi, dok je više od 2.100 prestravljenih meštana i turista hitno evakuisano.

Dramatični snimci s terena svedoče o razmerama nepogode: spasilačke ekipe su na dasci za veslanje prevozile 93-godišnjaka na sigurno, dok su očajni građani, odsečeni u poplavljenim domovima, spas helikopterom čekali na krovovima kuća. Bujice mutne vode nosile su sve pred sobom, gutajući automobile i životinje u svom nemilosrdnom toku.

1/11 Vidi galeriju Poplave u Španiji Foto: MORELL/EFE

O silini nevremena svedoči podatak da je u pojedinim delovima Valensije za svega 24 časa palo čak 700 litara kiše po kvadratnom metru.

Stiiha zahvatila i jug Francuske

Stihija je zahvatila i jug Francuske, gde su "nezapamćene količine" padavina dovele do izlivanja reka i plavljenja gradskih ulica. U mestu Sen-Mitr-le-Rampar zabeležena je i ljudska žrtva, nakon što je bujica rano ujutru u utorak odvukla jednog muškarca u lagunu.

Iako se čini da najgori talas prolazi i da se vremenske prilike na jugu i istoku Španije postepeno stabilizuju, pred nadležnim službama je dug oporavak od katastrofalnih razaranja.

1/5 Vidi galeriju Poplave u Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia