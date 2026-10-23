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Poljskaje privremeno zatvorila dva aerodroma na istoku zemlje, dok je vojska aktivirala sisteme protivvazdušne odbrane i podigla vojne avione zbog ruskih napada na susednu Ukrajinu.

Obustava letova na aerodromima u Lublinu i Žešovuuvedena je kako bi se omogućilo nesmetano delovanje vojne avijacije. Ova dva aerodroma nalaze se u istočnom i jugoistočnom delu Poljske, nedaleko od ukrajinske granice.

Poljska vojska saopštila je da je reagovala na ruske vazdušne napade na ciljeve u Ukrajini. Mere su preduzete iz predostrožnosti, sa ciljem da se obezbedi i zaštiti poljski vazdušni prostor, posebno u oblastima uz granicu sa Ukrajinom.

U okviru operacije, sistemi protivvazdušne odbrane na zemlji i radarski sistemi stavljeni su u stanje pripravnosti, dok su vojni avioni angažovani radi nadzora i zaštite vazdušnog prostora.

Poljske vlasti nisu prijavile povredu vazdušnog prostora zemlje tokom ove operacije. Nakon završetka vojnih aktivnosti, poljska Agencija za vazdušnu plovidbu saopštila je da su aerodromi u Lublinu i Žešovu ponovo počeli da rade.

Žešov ima poseban strateški značaj jer predstavlja jedno od glavnih logističkih čvorišta za dopremanje zapadne vojne pomoći Ukrajini.