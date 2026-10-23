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Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez najavio je danas da će za demonstracije zakazane za subotu širom te zemlje biti mobilisano 70.000 policajaca i žandarma.

"Bićemo beskompromisni prema pljačkašima i izgrednicima. Izdao sam instrukcije da se pokaže najveća moguća odlučnost", izjavio je Nunjez, dan uoči demonstracija najavljenih za subotu, prenosi televizija BFM.

Kako je naveo, širom zemlje biće mobilisano 70.000 policajaca i žandarma.

"Sutra će biti angažovani značajni resursi. Kako na terenu, tako i iz vazduha, uključujući specijalne jedinice, helikoptere i dronove", dodao je.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Očekuje se između 400.000 i 500.000 ljudi

Između 400.000 i 500.000 ljudi očekuje se na demonstracijama širom Francuske u subotu, 24. oktobra, dok bezbednosne službe upozoravaju na mogućnost napada na javne objekte i simbole države, kao i na "oportunističke pljačke", navedeno je u današnjem izveštaju teritorijalnih obaveštajnih službi.

Kako prenosi "Parizjen", u izveštaju se navodi da se trgovci pripremaju za moguće incidente, a pojedine prefekture izdale su naredbe kojima se zabranjuju demonstracije u određenim delovima gradskih centara.

Protesti su najavljeni nedelju dana nakon nasilja zabeleženog 17. oktobra, a vlasti su u više francuskih gradova uvele ograničenja okupljanja zbog bezbednosnih rizika.