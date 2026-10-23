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Snimak susreta ukrajinskog predsednika, Volodimira Zelenskog i švedskog kraljaKarla GustavaXVI koji se dogodio u aprilu ove godine, ponovo je postao viralan i proširio se društvenim mrežama, jer se u njegovom opisu sada govori da je Zelenski navodno pljunuo prema kralju, pošto se monarh nije rukovao s njim.

Susret se dogodio 17. aprila 2026. godine u Lavovu, tokom posete švedskog kralja Ukrajini. Kratak snimak prikazuje kralja kako izlazi iz automobila i prilazi Zelenskom.

Kako prenosi list "Aftonbladet", švedski monarh je navodno odbio da se rukuje sa ukrajinskim liderom. Na snimku se vidi kako ukrajinski lider u više navrata pruža ruku kralju, ali mu je ovaj uzvratio samo usmenim pozdravom, držeći ruke sklopljene.

Prema pravilima bontona, monarh je taj koji prvi pruža ruku prilikom pozdravljanja, ali je Zelenski zanemario ovo pravilo. Njegov potez, učinjen pre nego što je kralj pružio ruku, smatra se kršenjem protokola.

Što se tiče navodnog pljuvanja, dostupni snimci ne potvrđuju da se to dogodilo. Pokret Zelenskog ustima u kratkom isečku može se različito tumačiti, ali nema dokaza da je pljunuo prema kralju, iako deluje da je tako.

Poseta je bila istorijska jer je Karl Gustav XVI tada prvi put posetio Ukrajinu od početka rata 2022. godine.

On je posetio Ukrajinu dva puta od proglašenja njene nezavisnosti 1991. godine - 2008. i 17. aprila 2026. godine.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

2008. godine - posetio je Ukrajinu sa kraljicom Silvijom, tokom zvanične posete u vreme predsednika Viktora Juščenka. Boravili su u Kijevu, a posetili su i Hersonsku oblast, gde živi švedska zajednica.

17. aprila 2026. godine - doputovao je u Lavov, gde se sastao sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i odao počast poginulim ukrajinskim vojnicima.