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Snažan zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas područje Sicilije, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je zabeležen u 12:19 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 10 kilometara.

Epicentar se nalazio oko 99 kilometara severoistočno od Palermai 76 kilometara severozapadno od Kapodorlanda.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povređenima.

(Kurir.rs/Index.hr)

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