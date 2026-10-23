Slušaj vest

Predsednik Rumunije Nikušor Dan optužio je u petak Rusiju za eskalaciju napada na istočno krilo NATO-a, nakon što je napad dronom potopio teretni brod u blizini rumunske obale Crnog mora, pri čemu je poginuo najmanje jedan mornar, dok se tri i dalje vode kao nestala.

Video-snimak koji su objavile rumunske vlasti prikazuje samo mali deo trupa prevrnutog tankera dok tone.

Spasilačka plovila pretraživala su okolne vode u potrazi za preživelima po uzburkanom moru i jakom vetru.

Posada od 13 ukrajinskih i azerbejdžanskih mornara

Pomorska uprava Rumunije saopštila je da je brod "Horiv", koji plovi pod zastavom Komora sa posadom od 13 ukrajinskih i azerbejdžanskih mornara, poslao signal za pomoć 13 nautičkih milja od rumunske luke Konstanca, neposredno izvan rumunskih teritorijalnih voda. Devet mornara je spaseno iz vode, tri su nestala, a jedno telo je izvučeno.

Tokom protekle dve nedelje zabeležen je nagli porast smrtonosnih napada na komercijalne brodove u blizini obala članica NATO-a, Rumunije i Bugarske, pri čemu je pogođeno najmanje sedam teretnih brodova, a oko 30 mornara je prijavljeno kao mrtvo ili nestalo.

"To je deo procesa ruske eskalacije u ratu u Ukrajini", izjavio je predsednik Dan novinarima, dodavši kasnije da je brod pogođen dronom. NATO je u utorak saopštio da će poslati više pomorskih patrolnih aviona, radarskih sistema i dronova u Crno more.

Alijansa nije precizirala koje će tačno kapacitete poslati. U subotu su rumunski borbeni avioni oborili dva ruska drona najnovije generacije iznad teritorijalnih voda Rumunije.

Plovila koja su nedavno napadnuta bila su ili usidrena u blizini ili su se kretala ka kanalu Sulina, koji povezuje reku Dunav sa Crnim morem.

Taj kanal je postao primarna izvozna ruta za Ukrajinu, jednog od najvećih svetskih izvoznika žitarica i jestivog ulja, koja se oslanja na luke na Dunavu i rumunske teritorijalne vode nakon što je Rusija napala sopstvene ukrajinske crnomorske luke.